Aslı Enver'in telefon numarasını buldular! Lahmacun siparişi verdiler

02 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:32

Bodrum'da eşi ve kızıyla tatilde olan Aslı Enver'in numarasını bulan üç arkadaş, ünlü oyuncuya lahmacun siparişi verdi. İşetildiğini anlayan Aslı Enver üç arkadaşa takılmadan da edemedi.

ASLI ENVER'İN NUMARASI İFŞA OLDU, OYUNCU ÇOK GEÇMEDEN GERÇEĞİ ANLADI

Üç arkadaş numarasını buldukları oyuncu Aslı Enver'i işletmek istedi. Enver'i arayan arkadaşlar, "5 Lahmacun, 1 kaşarlı pide alabilir miyiz?" diyerek sipariş vermeye çalıştı. İşletildiğini anlayan Enver, "Yollardım ama yanlış numarayı aradınız, her zaman bekleriz" diyerek telefonu kapattı. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.