Aslı Enver'in telefon numarasını buldular! Lahmacun siparişi verdiler
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:32
Oyuncu Aslı Enver'in numarasını bulan üç arkadaş, ünlü oyuncuyu işletmek istedi. Aslı Enver'i arayan üç arkadaş, 5 lahmacun 1 kaşarlı pide siparişi verdi. İşletildiğini anlayan oyuncu ise bozuntuya vermedi.
Bodrum'da eşi ve kızıyla tatilde olan Aslı Enver'in numarasını bulan üç arkadaş, ünlü oyuncuya lahmacun siparişi verdi. İşetildiğini anlayan Aslı Enver üç arkadaşa takılmadan da edemedi.
ASLI ENVER'İN NUMARASI İFŞA OLDU, OYUNCU ÇOK GEÇMEDEN GERÇEĞİ ANLADI
Üç arkadaş numarasını buldukları oyuncu Aslı Enver'i işletmek istedi. Enver'i arayan arkadaşlar, "5 Lahmacun, 1 kaşarlı pide alabilir miyiz?" diyerek sipariş vermeye çalıştı. İşletildiğini anlayan Enver, "Yollardım ama yanlış numarayı aradınız, her zaman bekleriz" diyerek telefonu kapattı. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Kaynak: tgrthaber.com