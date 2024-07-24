Aslı Enver'in yeni dizisi için Engin Akyürek'e teklif gitti

24 Temmuz 2024 16:37 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 16:37

Son olarak Babil dizisinde rol alan Aslı Enver, kızını kucağına aldıktan sonra setlere ara vermişti. Geçtiğimiz gün kızı 1 yaşına Aslı Enver, Kuşatma dizisiyle anlaşma sağladı. Aslı Enver’in partneri için ise Engin Akyürek’e teklif gitti.

ASLI ENVER İLE ENGİN AKYÜREK PARTNER Mİ OLUYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aslı Enver ile partner olması için teklif alan Engin Akyürek'in ne cevap vereceği merak konusu olurken, eğer ikili partner olursa geçmişte Adım Farah için planlanan partnerlik gerçekleşmiş olacak.

Çekimleri ekim ayında başlayacak dizide Nihal’le Osman’ın bir yalı üzerinden dönen savaşları ve ikili arasındaki ihtiraslı aşk anlatılacak. Dizide ayrıca Tarık Emir Tekin de Osman’ın küçük kardeşi Arda’yı oynayacak.