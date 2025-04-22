Aslı Hünel perişan halde: Ateş düştüğü yeri yakıyor

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, 600 bine yakın takipçili sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde annesi Şükran Hünel'in yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. Annesinin yanından bir saniye ayrılmayan Aslı Hünel, çok zor günler geçirdiğini takipçileriyle paylaştı.

ASLI HÜNEL: ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR

Aslı Hünel, son yayınladığı gönderisine ''Senden başka bir şeye gücüm, hevesim yok annem. Hayat enerjim yok. Kolum kanadım annem. Sağlıkla dön inşallah. Ateş düştüğü yeri yakıyor, bu hep böyle'' notunu düştü. Ünlü şarkıcıya takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

Hastaneden de paylaşım yapan Aslı Hünel, "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara Rabbim şifa, yakınlarına güç versin. Tüm hastane çalışanları bebek gibi bakıyorlar anneme ve diğer hastalara. Teşekkür ederim hastane yönetimine. Mekanın cennet olsun Enver Ören Nurlarda uyu" notunu düştü.