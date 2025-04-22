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 | Dilek Ulusan

Aslı Hünel perişan halde: Ateş düştüğü yeri yakıyor

Oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel, sosyal medya hesabından zor günler geçirdiğini paylaştı. Annesinin yoğun bakımda olduğunu belirten Aslı Hünel, duygularını dile getirdi.

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Aslı Hünel perişan halde: Ateş düştüğü yeri yakıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 17:25

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, 600 bine yakın takipçili sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde annesi Şükran Hünel'in yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. Annesinin yanından bir saniye ayrılmayan Aslı Hünel, çok zor günler geçirdiğini takipçileriyle paylaştı.

ASLI HÜNEL: ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR

Aslı Hünel, son yayınladığı gönderisine ''Senden başka bir şeye gücüm, hevesim yok annem. Hayat enerjim yok. Kolum kanadım annem. Sağlıkla dön inşallah. Ateş düştüğü yeri yakıyor, bu hep böyle'' notunu düştü. Ünlü şarkıcıya takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

Aslı Hünel perişan halde: Ateş düştüğü yeri yakıyor

Hastaneden de paylaşım yapan Aslı Hünel, "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara Rabbim şifa, yakınlarına güç versin. Tüm hastane çalışanları bebek gibi bakıyorlar anneme ve diğer hastalara. Teşekkür ederim hastane yönetimine. Mekanın cennet olsun Enver Ören Nurlarda uyu" notunu düştü.

Aslı Hünel perişan halde: Ateş düştüğü yeri yakıyor
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Sıkça Sorulan Sorular

ASLI HÜNEL İLE SARUHAN HÜNEL KARDEŞ Mİ?
Kaybolan Yıllar, Aynalı Tahir, Araf Zamanı, Serçe, Karagül gibi dizilerde rol alan Saruhan Hünel, Arnavut kökenlidir. Saruhan Hünel'in kız kardeşi ise Ayarsızım, Ne Bilirdim Ki, Bir Nefes ve Sen Unuttun gibi şarkıların sahibi Aslı Hünel'dir.
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