Editor
 | Funda Aydın

Aslıhan Doğan Turan Arda Turan'ın taktiğini açıkladı! Arda Turan maç öncesi takıma o diziyi izlettiriyor

Aslıhan Doğan Turan’ın eşi Arda Turan hakkında yaptığı açıklama magazin ve spor gündemine damga vurdu. Ünlü isim, Arda Turan’ın maç öncesinde takımı toplayarak “Yeraltı” dizisini izlediğini söyledi. İlginç detay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Arda Turan’ın takımı motivasyon etmek için seçtiği dizi dikkat çekti.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 23:47

, eşi hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu. Ünlü isim, Turan’ın maç öncesinde takım arkadaşlarını bir araya getirerek “Yeraltı” dizisini izlediğini ifade etti. Futbol dünyasında alışılmışın dışında bir motivasyon yöntemi olarak değerlendirilen bu detay, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Arda Turan’ın takımıyla birlikte gerçekleştirdiği bu rutin, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ASLIHAN DOĞAN TURAN DUYURDU

Sosyal hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan hakkında yaptığı son açıklamayla hem magazin hem de spor dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Doğan Turan’ın verdiği bilgiye göre Arda Turan, maç öncesinde takım arkadaşlarını bir araya getirerek “Yeraltı” dizisini izliyor.

Futbol dünyasında alışılmışın dışında bir motivasyon yöntemi olarak değerlendirilen bu detay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takım ruhunu güçlendirmek ve oyuncuların odaklanmasını sağlamak amacıyla tercih edildiği düşünülen yöntem, birçok kullanıcı tarafından ilginç bulundu.

ASLIHAN DOĞAN TURAN KİMDİR?

Aslıhan Doğan Turan, iş dünyası ve dijital platformlardaki aktif kimliğiyle dikkat çekiyor. 4 Aralık 1985 tarihinde İstanbul’da doğan Doğan Turan, eğitim hayatını yurt dışında sürdürerek Drexel Üniversitesi ve University of Westminster Cavendish Campus’te öğrenim gördü.

İş insanı kimliğinin yanı sıra sosyal medya fenomeni ve YouTuber olarak da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Doğan Turan, özellikle yaşam tarzı, moda ve aile hayatına dair paylaşımlarıyla ilgi görüyor. 2018 yılında ünlü futbolcu Arda Turan ile evlenen Aslıhan Doğan Turan’ın bu evlilikten Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki çocuğu bulunuyor.

Gerek iş hayatındaki girişimleri gerekse sosyal medya etkisiyle adından söz ettiren Doğan Turan, magazin dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Özel yaşamı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, geniş takipçi kitlesi tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

