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Aslıhan Doğan'ın pırlanta takımı dikkat çekti! Milyonluk takım özel tasarım çıktı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 16:49 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:25
Aslıhan Doğan&#039;ın pırlanta takımı dikkat çekti! Milyonluk takım özel tasarım çıktı

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın hayatının anlatıldığı belgeselin lansmanına katıldı. Siyah elbiseyle geceye katılan Aslıhan Doğan Turan gösterişli takılarının fiyatının 2 milyon TL olduğu iddia edildi.

Arda Turan’ın hayatı belgesel oldu. Turan, “Başından sonuna kadar gerçek bir hikaye derken” eşi Aslıhan Turan ise, "Bu belgeselde herkes gerçek Arda'yı görecek" sözleriyle hikayenin şeffaflığına değindi.

ASLIHAN DOĞAN TURAN, TAKILARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI 

Eşi Arda Turan'ın hayatının anlatıldığı belgeselin tanıtım gecesine katılan Aslıhan Doğan Turan, elbisesiyle ilgi odağı oldu. Baştan aşağı siyaha bürünen Aslıhan Doğan Turan, kolyesi ve bilekliği ile ilgi odağı oldu. Aslıhan Doğan Turan'ın takılarının fiyatının 2 milyon TL olduğu iddia edildi. 

Aslıhan Doğan'ın pırlanta takımı dikkat çekti! Milyonluk takım özel tasarım çıktı - 1. Resim

Eşi Aslıhan Turan ise Arda Turan hakkında, "Bence çok güzel bir belgesel oldu. Her aşamada olmasam da olabildiğim kadar oradaydım. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi bazen zordur. Eşimi tebrik ediyorum. Daha önce ona hiç sorulmayan sorulara cevap verebilmek müthiş bir şey. Arda tüm cesareti ile birlikte her şeyi şeffaf bir şekilde konuştu ve anlattı. Gerçek Arda'yı bu belgeselde herkes tanıyıp görecek" diye konuştu.

Aslıhan Doğan'ın pırlanta takımı dikkat çekti! Milyonluk takım özel tasarım çıktı - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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