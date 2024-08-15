Aslıhan Doğan'ın pırlanta takımı dikkat çekti! Milyonluk takım özel tasarım çıktı

15 Ağustos 2024 16:49 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:25

Arda Turan’ın hayatı belgesel oldu. Turan, “Başından sonuna kadar gerçek bir hikaye derken” eşi Aslıhan Turan ise, "Bu belgeselde herkes gerçek Arda'yı görecek" sözleriyle hikayenin şeffaflığına değindi.

ASLIHAN DOĞAN TURAN, TAKILARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Eşi Arda Turan'ın hayatının anlatıldığı belgeselin tanıtım gecesine katılan Aslıhan Doğan Turan, elbisesiyle ilgi odağı oldu. Baştan aşağı siyaha bürünen Aslıhan Doğan Turan, kolyesi ve bilekliği ile ilgi odağı oldu. Aslıhan Doğan Turan'ın takılarının fiyatının 2 milyon TL olduğu iddia edildi.

Eşi Aslıhan Turan ise Arda Turan hakkında, "Bence çok güzel bir belgesel oldu. Her aşamada olmasam da olabildiğim kadar oradaydım. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi bazen zordur. Eşimi tebrik ediyorum. Daha önce ona hiç sorulmayan sorulara cevap verebilmek müthiş bir şey. Arda tüm cesareti ile birlikte her şeyi şeffaf bir şekilde konuştu ve anlattı. Gerçek Arda'yı bu belgeselde herkes tanıyıp görecek" diye konuştu.