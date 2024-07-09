Aslıhan Güner sesiyle mest etti! “Keklik Gibi” şarkısını Yalan dizisinde söyledi

09 Temmuz 2024 12:42 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:42

Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Feyyaz Duman ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun başrolünde yer aldığı Yalan dizisinde Melike rolüyle yer alan Aslıhan Güner, sesiyle de beğeni topladı.

ASLIHAN GÜNER SESİYLE MEST ETTİ

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Şefkat Tepe, Asi gibi dizilerde rol alan oyuncu Aslıhan Güner, dün akşam yayınlanan Yalan dizisinin yeni bölümünde Keklik Gibi şarkısını söyledi. Sesiyle sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. "Ne Güzel Ses Böyle Mükemmelsin Ağzına Yüreğine Sağlık", "Aslıhan Güner ve Kıraç ses uyumu" , "Sesi, kulakların pasını sildi" gibi yorumlar yapıldı.