Her hafta birbirinden değerli isimlerin konuk olduğu 'Yasemin'in Penceresi' programında; bu hafta ekranların güzel ve yetenekli oyuncusu Aslıhan Güner kendini gösterdi. Gerek güzelliğiyle gerek de yer aldığı projelerde sergilemiş olduğu üstün oyunculuk performansıyla öne çıkan isimlerden olan Aslıhan Güner, programda özel hayatına yönelik samimi açıklamalarda bulundu. Program sırasında eşi Mert Kılıç'a duyduğu hayranlığı İspanyolca kurduğu cümlelerle anlatan Güner; hayatındaki en değerli varlıklarından olan babasının vefatını ise ilk kez kamera önünde anlattı. Babasının acı kaybını yüreğinin derinlerinde hissederek anlatan Aslıhan Güner'in yürek burkan o hikayesi, dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. İşte 38 yaşındaki deneyimli oyuncu Aslıhan Güner'in babasının hayatını nasıl kaybettiğine yönelik acılı o açıklamaları...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aslıhan Güner’den yürek burkan itiraf! Babasının ölüm haberini aldığı anı ilk kez anlattı 'Yasemin'in Penceresi' programına konuk olan oyuncu Aslıhan Güner, ilk kez kamera önünde babasının vefatıyla ilgili yaşadığı duygusal anları ve babasını kaybetmeden önceki son konuşmalarını anlattı. Aslıhan Güner, babasının ölüm haberini aldığı anı ilk kez anlattı. Babası, ölümünden birkaç gün önce Güner ile görüntülü konuşurken kendisinden razı olduğunu söylemiş. Güner, babasının bu konuşmayı bir veda konuşması gibi hissettiğini belirtti. Babasıyla ölümünden kısa bir süre önce birlikte fotoğraf çektirmiş. Babası vefat etmeden önceki gün babasını ziyaret edip masaj yapmış ve ona sarılmış. Güner, babasını iki gün sonra kaybettiğini söyledi.

ÖLÜM HABERİNİ SETTE ALAN ASLIHAN GÜNER'İN BABA ACISI! GÜNER, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI...

'Uzak Şehrin Masalı', 'Komutan', 'Şefkat Tepe' 'Sümela'nın şifresi: Temel', 'Yalan' gibi yapımlarda rol alsa da asıl ününü 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' rolündeki 'Yıldız' karakteri ile kazanan Aslıhan Güner, katıldığı programda babasını nasıl kaybettiğini anlattı.

Babası hayatını kaybetmeden önce resmen öleceğini hissetmiş gibi beraber fotoğraf çekilmelerini kız kardeşinden isteyen Aslıhan Güner, yürek burkan hikayesini 'Yasemin'in Penceresinde anlattı.

İşte ünlü oyuncu Aslıhan Hüner'in babasını kaybetmeden önce yaşadığı o acıklı o hikayesi...

"BABAM ÖLMEDEN ÖNCE HİSSETMİŞ GİBİ BENDEN NE KADAR RAZI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"



Aile bağlarına önem veren ve aralarındaki sevgi bağını her daim birbirlerine hissettirdiklerini söyleyen oyuncu Aslıhan Güner, babasını kaybetmeden önce aralarında geçen diyalogdan şöyle bahsetti:

"İyi bir baba kız ilişkisi vardı bizim aramızda. Çok iyi bir babaydı bizim için. İyi bir evlat olmak için ben elimden geleni yaptım. Onu kaybetmeden birkaç gün öncede ben yine setteydim. Görüntülü konuştuk, iki elini açıp benden ne kadar razı olduğunu Allah'a şükrederek bana söyledi.

Ben onu orda duyunca çok ağladım. Neden öyle söyledi bilmiyorum ama demekki orda hissetti. Biraz veda konuşması gibiydi. Neden böyle dediğini anlayamamıştım orada ben biraz rahatsızdım.

Kardeşim benim yanıma gelmişti bana destek olabilmek için. Sonra da babamları falan özlemiştim birkaç gün sonrda döndüklerinde bana gelmelerini planlamıştım.

Seti bitirip gelince bana gelmelerini istedim. O sırada da hastalığı yine biraz nüksetmişti. Sıkıntıları ve ağrıları vardı. Bende biraz duygulanmıştım.

Telefonda konuşurken bana dedi ki; kızım ağlama ben sizi çok seviyorum. Ben sizden çok razıyım, her gün ellerimi açıp Allah'a şükrediyorum seni bana verdiği için. Babam öyle söyleyince birden sanki o 33 yılın bir teşekkürü gibi oldu babamın bana o cümleleri.

Babam zaten bana hep söyler, bende ona söylerim ne kadar çok sevdiğimi. Birbirimize hep onu hissettiririz. Ama bu konuşma o an bana çok yüksek gelmişti ben ağlamaya başladım. Ben ağlayınca babam da ağlamaya başladı. Sonra telefonu hızlıca kapattı babam, o an ki halini görmemizi istemedi.

Telefonu kapattıktan sonra kız kardeşimle 1 saat kadar ağladık. Annemle konuştum sonra babam biraz iyi mi anne, babamı duygusal gördüm dedim. O da ağlamış ben telefonu kapattıktan sonra. İki gün sonra ben seti bitirince yanıma geldiler.

ASLIHAN GÜNER: "İYİ Kİ GÖRMÜŞÜM, İYİ Kİ GELMİŞLER O GÜN BANA..."

Sabah altı da setten gelmiştim baktım babam yatıyor orada. Dedim babacım, yat sen hemen bende yatacağım sabah görüşürüz. Sonra işte uyandım baktım annem kahvaltı hazırlamış o sırada tektim.

Babamı o gün biraz acısını tolere etmeye çalışıyor gibi gördüm. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun babamı iyi ki o gün görmüşüm, iyiki bana gelmişler. Yanına yattım, masaj yaptım ona o gün. Benim elim genel olarak hep iyi gelir. O gün de babamı okuyup üfledim. Sonra yanına yatıp sarıldım.

Kız kardeşim Neslihan'a da bir tane fotoğrafımızı çek dedim babamla. Yani, hiç bilmiyorum neden istedim bunu. Yattım sarıldım böyle, iyi ki o anın paylaşılmasını istemişim.

Sonra onlar evlerine döndüler. Bende bir iki gün sonra yine başka bir sete gidecektim. Eşim o sıra sinema filmi çekiyordu bende onun setinde konuk oyuncuydum. Orada hazırlandık kzı akrdeşimle tekrar sete gittim derken orada ben haberi aldım." İki gün sonra kaybettim ben babamı." açıklamalarında bulundu.