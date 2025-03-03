Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce küplere bindi

Halit Ergenç ile başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse dizisiyle ekrana dönen Aslıhan Gürbüz, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Evinin önüne araba park edildiğini gören Aslıhan Gürbüz küplere bindi.

ASLIHAN GÜRBÜZ İSYAN ETTİ

Aslıhan Gürbüz son olarak evinin önüne park eden aracı görünce sinirlendi. "Burası benim evimin önü" diyerek aracın plakasını ifşa etti. Sitem ede oyuncu,

"Bu da Kadıköy'ümüzün bitmeyen çalışmalarından biri. Bakın bu geri zekalı, böyle olmayın! Bu geri zekalılar gibi olmayın arkadaşlar. Acil bir durum olur böyle geri zekalılıklar yapmayın! Kadıköy'ün göbeğinde böyle eğitimsiz, mağara insanları gibi davranmayın" dedi.

"Kadıköy Belediyesi kentsel dönüşüm neticesinde böyle şeylere hiçbir zaman önlem almıyor malesef " diyen Aslıhan Gürbüz, İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşmişti. Aslıhan Gürbüz, sağlık problemleri nedeniyle ekrana ara verip Ayvalık'a yerleşti. Doğayla iç içe bir hayat sürerek huzurlu günler geçiren Gürbüz, zeytin hasadı gibi doğal aktiviteleri paylaşıyor. Gelecek projelerinde de güzel işler yapmak istediğini söyledi.