Aslıhan Karalar'ın evindeki yangının nedeni belli oldu! Her şey elektrik panosundaki kablolar nedeniyle yaşanmış

Oyuncu Aslıhan Karahan’ın Riva’daki evinde yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede tüm evi kaplarken ünlü isim dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Günler sonra açıklama yapan Karalar yangının çıkış nedenini paylaştı.

ASLIHAN KARALAR'IN VİLLASINDA YANGIN ÇIKTI

Tüm eşyaları ve kıyafetleri yanan oyuncunun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, Karalar, kıyafetleri yandığı için hastanede arkadaşlarından kıyafet istedi. Açıklama yapan Karalar, "Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

ASLIHAN KARALAR YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslıhan Karalar, "8 Mart Pazar sabahı Riva’daki evimde, yatak odamın bulunduğu çatı katında ben uyurken çıkan yangının gömme giyinme dolabının arkasında bulunan elektrik panosundaki kablolardan kaynaklandığı itfaiye raporu ile tespit edilmiştir." diyerek yangının çıkış nedeninin paylaştı.

Tüm eşyalarının yandığını belirten Karalar, "Allah’a çok şükür ki hayattayız. Yangında tüm eşyalarımı, kıyafetlerimi ve yılların biriktirdiği anılarımı kaybettim. En büyük tesellim ise herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır." dedi.

Zor bir süreçten geçtiğini belirten Karalar, kendisine destek olanlara da teşekkür etti ve "Bu zor süreçte sabrediyor, Allah’a şükrediyor ve her zorluğun ardından güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Telefonla arayan, mesaj gönderen, ziyaret eden ve yanımda olan herkese, özellikle de yavru canlarıma sıcak yuvalarını açan yakınlarıma kalpten teşekkür ederim." dedi.