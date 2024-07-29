Aslıhan Malbora, 10 senelik sevgilisi Metin Temel'den ayrıldı!

29 Temmuz 2024 10:07 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:07

Yeni dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Aslıhan Malbora, son olarak özel hayatıyla gündeme geldi. Aslıhan Malbora, 18 yaşından beri beraber olduğu Metin Temel ile yollarını ayırdı. Sosyal medyada en beğenilen çiftler arasında yer alan ikilinin ayrılık kararı hayranlarını üzdü.

GÖZDE ÇİFTE NAZAR DEĞDİ, ASLIHAN MALBORA İLE METİN TEMEL AYRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aslıhan Malbora 18 yaşından beri mühendis Temel’le ilişki yaşıyordu. Dershanede tanışan ve 10 yıldır süren beraberliklerini zaman zaman sosyal medyada paylaşan çift, örnek ikili olarak gösteriliyordu. Güzel oyuncunun 10 yıllık ilişkisinin 4 ay önce bittiğini öğrenildi. Aslıhan Malbora, Metin Temel’le olan bütün fotoğraflarını kaldırırken, Temel’in ise hiçbir fotoğrafını silmemesi dikkat çekti. İkili sosyal medyadan birbirini takip etmeye devam ediyor.