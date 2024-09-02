Aslıhan Malbora ile Aytaç Şaşmaz bir kez daha aynı filmde! Sevenleri yorum yağmuruna tuttu

02 Eylül 2024 17:29 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:31

Darmaduman dizisinin ardından bir kez daha partner olan Aslıhan Malbora ve Aytaç Şaşmaz çifti hayranlarını meraklandırdı. Aytaç Şaşmaz ile Aslıhan Malbora, proje için başka tekliflere olumlu cevap vermedi.

ASLIHAN MALBORA İLE AYTAÇ ŞAŞMAZ YENİDEN PARTNER OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Darmaduman dizisinde tanışan ve oldukça iyi arkadaş olan Aytaç Şaşmaz ile Aslıhan Malbora bir kez daha partner oldu. Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi filminde buluşan oyunculardan Aytaç Şaşmaz, Metin Oktay'ı; Aslıhan Malbora ise efsane futbolcunun aşık olduğu kadını oynamıştı. İki isim yönetmen Soner Caner’in festival filmini kabul etti.

Bu sezonda gelen hiçbir teklifi kabul etmeyen Aslıhan Malbora ile Aytaç Şaşmaz, yeni film projesi için ay sonunda sete çıkacak ikilinin filmin çekimlerinin kasım başında tamamlanması planlanıyor.