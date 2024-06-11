Asmalı Konak dizisinin ekibi 22 yıl sonra buluştu!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
11 Haziran 2024 09:46 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:50
İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan Asmalı Konak oyuncuları 22 yıl sonra buluştu. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları dizinin oyuncuları yıllar sonra İpek Tuzcoğlu'nun kitap tanıtımında buluştu.
Meral Okay'ın senaryosunu yazdığı Asmalı Konak dizisi yayınlandığı döneme damgasını vurdu. Başrolünde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in yer aldığı dizinin oyuncuları 22 yılın ardından buluştu.
ASMALI KONAK OYUNCULARI 22 YIL SONRA BULUŞTU
Asmalı Konak dizisi oyuncuları 22 yıl sonra İpek Tuzcuoğlu‘nun “Yarım” adlı şiir kitabının tanıtımı için buluştu. Unutulmaz dizinin oyuncuları Özcan Deniz, Goncagül Sunar ve Eylem Yıldız’ı buluşturan tanıtımda eğlenceli anlar ortaya çıktı. Kızıl Goncalar dizisinde rol alan ve büyük beğeni toplayan Özcan Deniz’i eşi Samar Dadgar karşıladı.
Kaynak: TGRT Haber