Astrolog Meral Güven'den Fenerbahçe paylaşımı: Beter olun 

26 May 2024 23:51 - Güncelleme : 26 May 2024 23:55

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa Galatasaray ulaştı. Sarı kırmızılılar, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti.

Galatasaray 102 puanla şampiyonluğa ulaşırken Fenerbahçe İstanbulspor’u 6-0 yenmesine rağmen 99 puanla ikinci oldu.

Sezon ortasından itibaren Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ve 'kartlarının ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını' gösterdiğini iddia eden Güven, sosyal medya hesabından sarı lacivertli taraftarları hedef aldı.

"ÇOCUĞUMA KÜFÜR ETTİNİZ"

Fenerbahçeli taraftarların çocuğuna küfür ettiğini öne süren astrolog, "Sıra Galatasaray tarafına da gelecek" dedi.

Astrolog Meral Güven'in paylaşımı şu şekilde:

"Yüce Mevlama şükürler olsun ki, hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah’a ortak koşmak neymiş gördünüz mü. Oh Rabbim, sana şükürler olsun, dualarımı kabul ettin ya, Rabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya, alın bakalım sonuca. Beter olun, öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."

"BENİ MANŞET Mİ YAPIN DEDİM?"

"Ben size gidin de beni manşet mi yapın dedim. Ben Allah'la sümme hâşa pazarlığım mı var dedim, siz kimsiniz ya? Kendi kendinize beni manşet ettiniz. Şimdi de tehdit, hakaret küfür yürüyün gidin. Allah’a ortak koşan insanlar her zaman eksikledir ve eksik kalmaya mahkumlardır yüce Mevlam ne eyler güzel eyler şükürler olsun. Rabbime âmin ölmüş çocuğuma edilen küfürlerin hesabını çok şükür sordu. Sıra mutlaka Galatasaray tarafına da gelecek. Hadi bakalım."

"SİZ BUNU HAK ETTİNİZ"

"Beni peygamber ilan etmeye çalıştınız. Siz kimsiniz, bana bir halt edeceğinizi söylediniz. Bir futbol topu için Allah'ından vazgeçenler dinsizdir. Siz bunu hak ettiniz. Ben aciz bir kul olduğumu, her şeyin en doğrusunu Allah bilir dediğimi bir kenara koydunuz. Beni ilahlaştırmaya çalıştınız. Ne oldu, ne oldu? Renginiz mi soldu? Solar, solar. Hadi yine manşet yapsanıza. Büyük okyanusta deli deli dalgalar da yüzmeye çalıştığınız sonuç, bu olmaktan öte gitmez. Sıranızı bekleyin, sıra size de gelecek. Çünkü Allah var gam yok."

"ÜÇ YIL DOĞRU CEVAP VERDİM"

"Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz! Ben üç yıldır hep doğru cevaplar verdim, bir kez taktir görmedim. Şimdi takdir görmeyeceğimi bile bile... Ne zannettiniz, ben salak mıyım? Küfür etmeden önce düşünecektiniz. Trabzonsporlular da heykelimi dikiyordu. Hepsi fasa fiso. Hepiniz fasa fisosunuz. Haydi bakalım, Allah'ın dediği olur. Bunu da bir kenara yazın. Size kardeş tavsiyesi.

Dünyada savaş var, çocuklar ölüyor. Bir topun peşine koşan gereksiz bir topluma hizmet vermemek adına mutluyum. Ölmüş çocuğuma küfür edecek kadar aşağılık, namusuna yürüyecek kadar karaktersiz insanlara Allah böyle bir güzel sonu nasip ettiği için yüce Mevlamıza şükrediyorum. Diliyorum ki, bunu yapmaya devam eden herkes, dilerim Allah’tan helak olsun. Amin. Gecenin son sözüydü iyi geceler."