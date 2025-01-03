Ata Demirer'in Ferdi Tayfur sessizliği! Hakkını helal etmemişti

03 Ocak 2025 14:46 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:50

Ata Demirer ile dün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur 'Berlin Kaplanı' filmi nedeniyle 2012 yılında mahkemelik olmuştu. Mahkeme Ata Demirer'i haklı bulurken, Ferdi Tayfur'un ölümüyle beraber Demirer'in taziye mesajı yayınlamaması dikkatlerden kaçmadı.

Organ yetmezliği nedeniyle dün akşam Antalya​'daki hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur​, senaryosunu çalıp 'Berlin Kaplanı' filmini çektiği iddiasıyla Ata Demirer’e açtığı dava​ açmıştı. Aralarındaki anlaşmazlık uzun yıllar devam ederken, Ata Demirer​'in Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası herhangi bir paylaşım yapmamasına eleştiri yağdı.

ATA DEMİRER'İN FERDİ TAYFUR SESSİZLİĞİ

Ferdi Tayfur ile Ata Demirer, 2009 yılında katıldıkları programda projelerinden bahsetti. Ferdi Tayfur, yayın sırasında 'Lambalı Saz' adlı film projesinden bahsederek Demirer'e başrol teklif etti. Ata Demirer ise sanatçıdan senaryosunu kendisine göndermesini istedi. 3 yıl sonra Demirer, 'Berlin Kaplanı' adlı sinema filmini vizyona çıkardı. Bunun üzerine de Ferdi Tayfur; "Gönderdiğim senaryodan izinsiz alıntı yaptı" diyerek Demirer'e dava açtı.

Ata Demirer, Ferdi Tayfur'un iddialarını reddederek, senaryosunun eline ulaşmadığını söyledi. Davada, mahkeme Demirer’i haklı buldu. Hâkim, 'Berlin Kaplanı'nın senaryosunun Demirer’e ait olduğuna, Tayfur’un film üzerinde hiçbir hakkının bulunmadığına hükmetti.

Ferdi Tayfur, 'Berlin Kaplanı'nın kendi senaryosundan alıntı yapılarak çekilmesinden dolayı yaşadığı üzüntü sonrası felç geçirdiğini ifade etmişti. Dün akşam hayatını kaybeden Ferdi Tayfur hakkında herhangi bir paylaşım yapamayan Ata Demirer ise eleştiri yağmuruna tutuldu.