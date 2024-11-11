Atatürk'ü canlandıran Ertan Saban'dan İlber Ortaylı itirafı

11 Kasım 2024 03:21 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 03:30

'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde Atatürk rolünde izleyicilerin karşısına çıkan Ertan Saban, hazırlanma sürecinde Prof. Dr. İlber Ortaylı ile yaşadıklarına dair itiraf geldi. Büyük beğeni alan filmde ünlü oyuncu rolüne hazırlanırken güçlük yaşamış.

Hasret ve özlemle geçen 86 yıl! Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ü yad ediyor

Hasret ve özlemle geçen 86 yıl! Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ü yad ediyor

Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sanat politikasını ve Özsoy operasının bestelenme hikayesini anlatan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminde Atatürk​ rolünde oynayan Ertan Saban yaşadıklarını anlattı. Atatürk rolünün kendisini çok zorladığını söyleyen Saban, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı​ ile çalışma sürecinde yaşadıklarını anlattı.

"SİNİRLİ OLMADIĞI DÖNEMLERDE TELEFON AÇARIM"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan Saban, filme hazırlık sürecini anlattı. Ünlü oyuncu, rolüne çalışırken İlber Ortaylı'dan destek aldığını şu sözlerle ifade etti:

“Ben İlber hocayı çok severim, aile dostuyuz. Sinirli olmadığı dönemlerde telefon açarım. Bana bilinmeyen ama egzotik bilgiler verdi. Onu da birkaç sahnede de olsa kullandık ama neler olduğunu sormayın” dedi.