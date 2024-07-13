Ateş Kuşları oyuncusu Yeşim Dalgıçer evleniyor! Ünlü iş adamıyla nişanlandı

13 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 12:04

Oyuncu Yeşim Dalgıçer, 2 yıldır beraber olduğu Hakkı Ağaoğlu ile aile arasında yaptığı sade bir törenle nişanlandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncuya meslektaşlarından mesaj yağdı.

YEŞİM DALGIÇER ÜNLÜ İS ADAMIYLA NİŞANLANDI

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu yeğeni Hakkı Ağaoğlu adına Yeşim Dalgıçer’i ailesinden istedi. Oldukça sade bir tören organize eden Yeşim Dalgıçer, beyaz elbise giymeyi tercih etti.