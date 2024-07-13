Ateş Kuşları oyuncusu Yeşim Dalgıçer evleniyor! Ünlü iş adamıyla nişanlandı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 12:04
Acı Hayat, Sakarya Fırat, İnadına Aşk, Sefirin Kızı ve Ateş Kuşları’nda rol alan Yeşim Dalgıçer, evliliğe ilk adımı attı. İş adamı Hakkı Ağaoğlu ile sade bir törenle nişanlanan Yeşim Dalgıçer’e tebrik mesajı yağdı.
Oyuncu Yeşim Dalgıçer, 2 yıldır beraber olduğu Hakkı Ağaoğlu ile aile arasında yaptığı sade bir törenle nişanlandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncuya meslektaşlarından mesaj yağdı.
YEŞİM DALGIÇER ÜNLÜ İS ADAMIYLA NİŞANLANDI
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu yeğeni Hakkı Ağaoğlu adına Yeşim Dalgıçer’i ailesinden istedi. Oldukça sade bir tören organize eden Yeşim Dalgıçer, beyaz elbise giymeyi tercih etti.
Kaynak: tgrthaber.com