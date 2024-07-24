Ateşe Düştüm şarkısıyla telif yemişti! Mert Demir, Yılmaz Morgül hakkında ilk kez konuştu

24 Temmuz 2024 15:27 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:27

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, Ateşe Düştüm şarkısıyla rekorlar kırdı. Şarkının popüler olmasının ardından şarkıyı kendi tarzında okuyan Yılmaz Morgül, sosyal medyada gündem olmuştu. Şarkıya bir de klip çeken Yılmaz Morgül daha sonra ise telif engeline takılmıştı. Konu hakkında sessizliğini koruyan Mert Demir ise ilk kez konuştu.

MERT DEMİR, İLK KEZ YILMAZ MORGÜL HAKKINDA KONUŞTU

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum'a konuk olan Mert Demir, "Ateşe Düştüm"ü kendine has şekilde yorumladığı için telif attığı Yılmaz Morgül hakkında ilk kez konuştu. "Hikayenin doğru bir şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Yılmaz Morgül'ü sevmiyor değilim, kendisini severim ki zaten Yılmaz Morgül'ü kim sevmez. Görüldüğü kadarıyla enerjik, yaşam enerjisi dolu biri gibi. Bu konuda onun yaşam enerjisini söndüren bir durum olduysa çok üzgünüm ama elimden bir şey gelmez. Antidepresan şarkısında da oldu. Orada da Nihat Doğan vardı. Ama Yılmaz Morgül kadar yapmadı. Nihat Doğan'dan rica ettik ısrar etmedi. Ama Yılmaz Morgül yayınladı şarkıyı."