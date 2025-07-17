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 | Dilek Ulusan

Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah Londra'da yakalandı

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde y er alırken, iki isim de konuyla ilgili sessizliklerini sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde Athena konserine giden Farah Zeynep Abdullah mal kabul kapısından çıkması dikkat çekti. İki isim sonunda yan yana görüntülendi.

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Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah Londra'da yakalandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 14:24

Athena grubunun solisti ve ünlü oyuncu 'ın yaşadığı iddiası magazin manşetlerini süslemişti. İki isim yan yana görüntülenmemek için yoğun çaba sarf ederken, hayranlarından kaçamadı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ İLE FARAH ZEYNEP ABDULLAH BU SEFER KAÇAMADI

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran iddialarla ilgili Gökhan Özoğuz ''Yeni film projemiz var romantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?'' vererek çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.

Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah Londra'da yakalandı

Ancak geçtiğimiz ay bir AVM'de konser veren Athena grubunu izlemeye gelenler arasında Farah Zeynep Abdullah ve erkek kardeşi de vardı. Konser başlayana kadar kuliste Özoğuz’la zaman geçiren oyuncunun, daha sonra locaya geçtiği iddia edilmişti.

Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah Londra'da yakalandı

Farah Zeynep Abdullah'ın gece sonunda ise görüntü vermemek için AVM’nin mal kabul kapısından çıkış yapması çıkan iddiaları güçlendirdi. İkili bu defa Farah Zeynep Abdullah'ın ailesinin yaşadığı 'da görüntülendi.

@gossippastanew isimli hesaba gelen karelerde ikilinin birlikte olduğu iddia edildi. Üç çocuğunun annesi Melis Ülken’le 13 yıllık evliliğini geçen ocak ayında noktalayan Gökhan Özoğuz, boşanmanın ardından Londra’ya gitmiş, orada Farah Zeynep Abdullah’la görüşmeye başlamıştı.

ETİKETLER
#boşanma
#Londra
#aşk
#farah zeynep abdullah
#Gökhan Özoğuz
#Athena
#Aşk Iddiası
#Magazin
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