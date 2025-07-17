Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah Londra'da yakalandı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerini süslemişti. İki isim yan yana görüntülenmemek için yoğun çaba sarf ederken, hayranlarından kaçamadı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ İLE FARAH ZEYNEP ABDULLAH BU SEFER KAÇAMADI

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran iddialarla ilgili Gökhan Özoğuz ''Yeni film projemiz var romantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?'' vererek çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.

Ancak geçtiğimiz ay bir AVM'de konser veren Athena grubunu izlemeye gelenler arasında Farah Zeynep Abdullah ve erkek kardeşi de vardı. Konser başlayana kadar kuliste Özoğuz’la zaman geçiren oyuncunun, daha sonra locaya geçtiği iddia edilmişti.

Farah Zeynep Abdullah'ın gece sonunda ise görüntü vermemek için AVM’nin mal kabul kapısından çıkış yapması çıkan iddiaları güçlendirdi. İkili bu defa Farah Zeynep Abdullah'ın ailesinin yaşadığı Londra'da görüntülendi.

@gossippastanew isimli hesaba gelen karelerde ikilinin birlikte olduğu iddia edildi. Üç çocuğunun annesi Melis Ülken’le 13 yıllık evliliğini geçen ocak ayında noktalayan Gökhan Özoğuz, boşanmanın ardından Londra’ya gitmiş, orada Farah Zeynep Abdullah’la görüşmeye başlamıştı.