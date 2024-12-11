Athena Gökhan'ın kardeşi Hakan Özoğuz büyük zararda! Fatih'te çöken binanın sahibi çıktı

11 Aralık 2024 12:16 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:52

Fatih’te 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Çevredeki 3 binada tedbir amaçlı boşaltılırken, çökmenin yaşandığı binanın Athena Gökhan kardeşi Hakan Özoğuz'a ait olduğu iddia edildi.

Dün akşam saatlerinde Balat​ Mahallesinde 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri gelirken, yan binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. 3 katlı metruk binanın, şarkıcı Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz'a olduğu iddia edildi.

FATİH​'TE ÇÖKEN BİNANIN HAKAN ÖZOĞUZ'A AİT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Fatih Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta meydana gelen olayda sokaktaki 3 katlı metruk bina yağmurun da etkisiyle kısmen çöktü. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yıkılan binanın yanındaki 3 binayı da tedbir amaçlı boşaltarak sokağı araç ve vatandaş girişine kapattı.

Sokakta yaşayan vatandaşlar ise metruk binanın Athena Grubu üyelerinden Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz'a olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili Hakan Özoğuz'dan henüz bir açıklama gelmedi.