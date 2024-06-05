Athena Gökhan'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
05 Haziran 2024 12:27 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:27
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, son konserinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabete değindi Galatasaraylı taraftarları sinirlendirecek açıklamada bulunan Gökhan Özoğuz, "Artık siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" dedi.
Galatasaray 102 puanlık rekor ile bu sezon şampiyon oldu. Fenerbahçe ise sezonunu ikinci olarak tamamladı. Şarkıcı Gökhan Özoğuz iki takım hakkında yaptığı açıklamayla ise tepki topladı.
ATHENA GÖKHAN GALATASARAYLI TARAFTARLARINI KIZDIRDI
Özoğuz, geçmişte ezeli rakibine saygı duyduğunu ancak şimdi siyasete alet olduğunu söyleyerek, Takım, takım kültürü demektir. Biz Fenerbahçeli olarak, abimle birlikte Fenerbahçe semtinde büyüdük. Öyle bir kültür vardı ki, onun için biz sinirlendiğimizde küfür ederdik ama normalde Fenerbahçe kültüründe her zaman için rakip takıma saygı duymak vardı. Evvelden saygı duyardık ama ben hiçbir zaman siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" dedi.
Kaynak: TGRT Haber