Athena Gökhan'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler

05 Haziran 2024 12:27 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:27

Galatasaray 102 puanlık rekor ile bu sezon şampiyon oldu. Fenerbahçe ise sezonunu ikinci olarak tamamladı. Şarkıcı Gökhan Özoğuz iki takım hakkında yaptığı açıklamayla ise tepki topladı.

ATHENA GÖKHAN GALATASARAYLI TARAFTARLARINI KIZDIRDI

Özoğuz, geçmişte ezeli rakibine saygı duyduğunu ancak şimdi siyasete alet olduğunu söyleyerek, Takım, takım kültürü demektir. Biz Fenerbahçeli olarak, abimle birlikte Fenerbahçe semtinde büyüdük. Öyle bir kültür vardı ki, onun için biz sinirlendiğimizde küfür ederdik ama normalde Fenerbahçe kültüründe her zaman için rakip takıma saygı duymak vardı. Evvelden saygı duyardık ama ben hiçbir zaman siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" dedi.