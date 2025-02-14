Atiye, Lady Gaga hakkında konuştu: Esinlenme var

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne olan şarkıcı Atiye, etkinliğe eşi Erol Sebebci ile katıldı. Atiye, ABD'li şarkıcı Lady Gaga'nın 'Abracadabra' adlı şarkısının, 2015'te yayınladığı kendi şarkısı olan 'Abrakadabra'ya benzediği için hukuki süreç başlattığı iddialarını yalanladı.

"ESİNLENME SÖZ KONUSU"

Atiye; "Biz de çok şaşırdık. Haberimiz yoktu. Hayranlarım uyardı. Esinlenme söz konusu... Biz bu olayın uzmanları değiliz. Bu konuyu ABD'deki ekibimize devrettik. Onlar da; 'Esinlenme var, analiz edilmesi gerekiyor' dediler" ifadelerini kullandı.

Atiye'nin eşi Erol Sebebci ise "Yüzde 10 - 15 esinlenmeyse hak talep edemiyorsunuz. Yüzde 30 - 35 esinlenme ve nakarata gidişat birbirine yakınsa o zaman bazı şeyler devreye giriyor. ABD'deki ekibimiz Lady Gaga tarafıyla konuşuyor" açıklamasını yaptı.

Ortada henüz bir davanın olmadığını belirten Atiye; "Dava açmadık" dedi. Eşinin ardından Erol Sebebci de "Süreç böyle işlemez. Önce incelenecek. Uzman ekipler kararını verir. Karşı taraf itiraz ederse o zaman dava noktasına geçilir. Bu konu daha iki günlük" ifadelerini kullandı.