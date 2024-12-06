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Atiye'den aile pozu! Üç çocuklu fotoğrafa beğeni yağdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 16:48 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:38
Atiye&#039;den aile pozu! Üç çocuklu fotoğrafa beğeni yağdı

Üçüncü çocuğunu geçtiğimiz günlerde kucağına alan şarkıcı Atiye, aile pozu verdi. Bebeğinin ismini de sosyal medyadan açıklayan Atiye, “Minik Rûmî ‘mize de kavuştuk” notunu düştü.

Şarkıcı Atiye, 2018 yılında sessiz sedasız prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlenmişti. İlk kızı Ferah Feza’yı bir yıl sonra kızını kucağına aldı. 

ATİYE'DEN AİLE POZU GELDİ 

İki kızı olan ünlü şarkıcı Atiye 'Rumi' ismini verdiği üçüncü kızına kavuştu. Instagram hesabından paylaşım yapan Atiye, "Minik Rûmî ‘mize de kavuştuk! Her şey sevgiyle mümkün" dedi.

Atiye'den aile pozu! Üç çocuklu poza beğeni yağdı - 1. Resim

Atiye'nin paylaşımına Gonca Vuslateri, Şahika Ercümen, Fatma Turgut ve Çağatay Akman'dan da tebrik mesajı geldi. 

Atiye'den aile pozu! Üç çocuklu poza beğeni yağdı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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