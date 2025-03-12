Atiye'nin annesi ve kızıyla eğlenceli dansı!

Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğunu kucağına alan Atiye'den eğlenceli paylaşım geldi. Annesi ve kızıyla birlikte birlikte dans eden eden Atiye, o anları sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağına alan Atiye, Anlayana şarkısıyla müzik listelerine girmeyi başardı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Atiye, annesi Monique Yılmaz ve kızı Ferah Feza ile "3 kuşak 1 şarkı" notuyla Macarena dansı yaptı.

3 KUŞAK BİR ARADA DANS ETTİ

Şarkıcı Atiye, annesi Monique Yılmaz ve 6 yaşındaki kızı Ferah Feza ile Macarena dansı yaptı. O anları kayda alan Atiye, annesi ve kızıyla dans ettiği eğlenceli anları "3 kuşak 1 şarkı" notuyla yayımladı. 3 kuşağın eğlenceli dansı da sosyal medyada "Festival havası", "Karnaval gibi", "Çok mutlu bir aile" gibi yorumlar yaptı.

Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da Ferah Feza'yı, 2023'te Neva'yı, 2024'te ise Rumi'yi kucağına almıştı. Atiye'nin ABD'li meslektaşı Lady Gaga'nın 'Abracadabra' adlı şarkısının kendi şarkısı olan 'Abrakadabra' ile benzediğini iddia ederek hukuki süreç başlattığı ileri sürülmüştü. Şarkıcı konuyla ilgili açıklamada bulundu