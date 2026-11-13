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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 21:23

Avatar Atakan'dan Survivor 2027 yorumu! 10 milyon TL'lik ödül ve Turabi sözleri dikkat çekti

Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden Avatar Atakan, katıldığı davette yeni sezonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun bir aranın ardından konsept değişikliğine giden Survivor'a şimdiden yoğun ilgi olduğunu belirten Avatar Atakan, 10 milyon TL'lik büyük ödülü de değerlendirdi. Eski şampiyon, takım kaptanları Ogeday ve Turabi hakkında da konuştu.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Avatar Atakan'dan Survivor 2027 yorumu! 10 milyon TL'lik ödül ve Turabi sözleri dikkat çekti
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 21:23

'da yıllar boyunca gösterdiği performansla hafızalara kazınan , yeni sezon öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atakan, Survivor'un bu yılki konsept değişikliğini değerlendirdi. Avatar Atakan, Survivor'un iddialı isimlerinden Ogeday ve 'ye övgü dolu sözler söyledi.

AVATAR ATAKAN’DAN SURVİVOR 2027 YORUMU

Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Avatar Atakan, katıldığı bir davette yarışmanın 2027 sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzun bir aranın ardından ilk kez konsept değişikliğine giden Survivor'un yeni sezonunu mercek altına alan Atakan, yarışmaya gösterilen ilginin şimdiden dikkat çektiğini söyledi.

Avatar Atakan'dan Survivor 2027 yorumu! 10 milyon TL'lik ödül ve Turabi sözleri dikkat çekti

Survivor'un her sezon izleyicileri ekran başına toplamayı başardığını belirten Atakan, bu yılki konsept değişikliğinin de merak uyandırdığını ifade etti. Yeni sezonun nasıl bir rekabete sahne olacağı şimdiden konuşulurken, yarışmanın büyük ödülü de gündeme geldi.

Avatar Atakan'dan Survivor 2027 yorumu! 10 milyon TL'lik ödül ve Turabi sözleri dikkat çekti

Survivor 2027'de kazanan yarışmacıya verileceği belirtilen 10 milyonluk büyük ödül hakkında da görüşlerini paylaşan Atakan, ödülün oldukça iddialı olduğunu dile getirdi. 'nın böyle büyük bir ödülle yarışmacıları motive etmesini değerlendiren eski şampiyon, "Böyle bir ödülü vermek Acun abiye yakışırdı" sözleriyle düşüncesini ortaya koydu.

AVATAR ATAKAN’DAN TURABİ’YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Avatar Atakan, yeni sezon öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atakan, yarışmanın takım kaptanları Ogeday ve Turabi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Turabi'ye yönelik sözleriyle öne çıkan eski şampiyon, başarılı yarışmacının mücadeleci kimliğine vurgu yaptı.

Avatar Atakan'dan Survivor 2027 yorumu! 10 milyon TL'lik ödül ve Turabi sözleri dikkat çekti

Turabi'nin yarışma konusundaki yeteneğini öven Avatar Atakan, onun bu alanda doğuştan gelen bir kabiliyete sahip olduğunu ifade etti. Turabi'nin yalnızca Survivor'da değil, Amerika'da katıldığı bir yarışmada da başarı elde ettiğini hatırlatan Atakan, "Turabi bu dünyaya yarışmacı olmaya gelmiş, Amerika'da da bir yarışma kazandı" dedi.

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