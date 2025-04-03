Avrupa Güzeli Güler Erdoğan'ın korkunç ölümü! Köprüden düştü, üzerinden araç geçti

Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, bayram tatili için geldiği Giresun'da korkunç şekilde hayatını kaybetti. 27 yaşındaki manken köprüden düştü, üzerinden araç geçti. Olay yeri görüntüleri ise izleyenleri kahretti.

Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan'ın feci ölümü sevenlerini kahretti. Ramazan Bayramı için memleketi Giresun'a gelen Erdoğan, korkunç şekilde hayatını kaybetti.

ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇTİ

Alkollü olduğu belirlenen genç manken, üst geçitten yola düştü. Yola düşen genç kadının üzerinden araç geçti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.