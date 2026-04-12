Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu dışlanmaktan korktuğu hastalığını ilk kez itiraf etti!

Uzun zamandır TV projelerinde yer almayarak oyunculuğu bırakan Hal Caneroğlu, uzun süren sessizliğini katıldığı programla bozdu. Dışlanmaktan korktuğu hastalığını ilk kez açıklayan Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu, bipolar olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 22:08

Dönemine damga vuran dizilerden biri olan ve yayınlanan her bölümüyle izleyenleri kahkahaya boğan dizisinin oyuncusu Hale Caneroğlu sesizliğini bozdu. Avrupa Yakası'ndaki 'Yaprak' karakteri ile milyonların hafızasına kazınan oyuncu Hale Caneroğlu, katıldığı bir programda bugüne dek hiç açıklamadığı hastalığını itiraf etti. Hastalığını saklamasının en önemli sebebi olarak ise toplumdan dışlanmak olduğunu öne süren Hale Caneroğlu, “Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” programında kendisiyle alakalı samimi açıklamalrda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
'Avrupa Yakası' dizisinin 'Yaprak' karakteriyle tanınan oyuncusu Hale Caneroğlu, yıllardır sakladığı bipolar hastalığını ilk kez bir programda açıklayarak toplum tarafından dışlanma korkusunu dile getirdi.
Hale Caneroğlu, Ece Vahapoğlu'nun sunduğu 'Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin' programında hastalığını itiraf etti.
Oyuncu, hastalığını saklamasının en önemli nedeninin toplumdan dışlanma korkusu olduğunu belirtti.
Caneroğlu, “Ben Bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken, toplum tarafından damgalanma ihtimali çok yüksek bir kimlik” açıklamasında bulundu.
Hale Caneroğlu, günlerdir izlenme rekorları kıran 'Avrupa Yakası' dizisinde 'Yaprak' karakteriyle tanınmaktadır.
Hale Caneroğlu'nun hastalığı, daha önce yaptığı bir TEDx konuşmasında da itiraf ettiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

AVRUPA YAKASI'NIN HALE'Sİ HALE CANEROĞLU HASTALIĞINDAN İLK KEZ BAHSETTİ!

Uzun süredir sırra kadem basan oyunculardan biri olan Hale Caneroğlu, sunuculuğunu Ece Vahapoğlu'nun yaptığı “Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” programında kendini gösterdi.

Her hafta farklı konukların ağırlandığı programa misafir olarak katılan Avrupa Yakası oyuncusu Hale Caneroğlu, özel hayatına dair bugüne dek en yakınlarına dahi açmaktan korktuğu bir konu olan hastalığından bahsederek bir ilke imza attı.

Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran, eski bölümleri dahi günümüzde hala defalarca kez izlenmeye devam eden Avrupa Yakası'nda 'Yaprak' olarak akılalrda yer edinen Hale Caneroğlu hastalığını ilk kez açıkladı.

Günler önce yaptığı TEDx konuşmasında 'Bipolar' olduğunu itiraf eden Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu, sürece yönelik samimi itiraflarda bulundu.

'Kendimi güvende hissettiğim bir programla açılış yapmak istedim diyen ünlü isim 'Çok büyük bir sırrım var, gerçeği açıklığımda beni yargılamanızdan, dışlamanızdan, bana olan inancınızı ve saygınızı yitirmenizden korkuyorum. Ben Bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken, toplum tarafından damgalanma ihtimali çok yüksek bir kimlik' açıklamasında bulundu.

HALE CANEROĞLU KISACA KİMDİR?

18 Aralık 1974 yılında Almanya'da doğan oyuncu Hale Caneroğlu, oyunculuğun yanı sıra yazar ve eğitmen olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu Caneroğlu, bu dönemler bir de ABD'de tiyatro ve sahne eğitimi almıştır. Ekran önündeki ilk deneyimini 2003 yılında Kasabanın İncisi dizisinde yaşayan Caneroğlu, İstanbul Gelişim Orkestrası'nda solistlikte yapmıştır.

Başarılı oyuncu ismini geniş kitleye duyurduğu asıl projesi ise 2004 yılında yayınlanan Avrupa Yakası dizisindeki Yaprak rolüyle olmuştur.

ETİKETLER
#Avrupa Yakası
#Yaprak Foslilleri
#Bipolar Bozukluk
#Hale Caneroğlu
#Hastalık İtirafı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.