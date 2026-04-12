Dönemine damga vuran dizilerden biri olan ve yayınlanan her bölümüyle izleyenleri kahkahaya boğan Avrupa Yakası dizisinin oyuncusu Hale Caneroğlu sesizliğini bozdu. Avrupa Yakası'ndaki 'Yaprak' karakteri ile milyonların hafızasına kazınan oyuncu Hale Caneroğlu, katıldığı bir programda bugüne dek hiç açıklamadığı hastalığını itiraf etti. Hastalığını saklamasının en önemli sebebi olarak ise toplumdan dışlanmak olduğunu öne süren Hale Caneroğlu, “Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” programında kendisiyle alakalı samimi açıklamalrda bulundu.

HABERİN ÖZETİ Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu dışlanmaktan korktuğu hastalığını ilk kez itiraf etti! 'Avrupa Yakası' dizisinin 'Yaprak' karakteriyle tanınan oyuncusu Hale Caneroğlu, yıllardır sakladığı bipolar hastalığını ilk kez bir programda açıklayarak toplum tarafından dışlanma korkusunu dile getirdi. Hale Caneroğlu, Ece Vahapoğlu'nun sunduğu 'Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin' programında hastalığını itiraf etti. Oyuncu, hastalığını saklamasının en önemli nedeninin toplumdan dışlanma korkusu olduğunu belirtti. Caneroğlu, “Ben Bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken, toplum tarafından damgalanma ihtimali çok yüksek bir kimlik” açıklamasında bulundu. Hale Caneroğlu, günlerdir izlenme rekorları kıran 'Avrupa Yakası' dizisinde 'Yaprak' karakteriyle tanınmaktadır. Hale Caneroğlu'nun hastalığı, daha önce yaptığı bir TEDx konuşmasında da itiraf ettiği belirtildi.

AVRUPA YAKASI'NIN HALE'Sİ HALE CANEROĞLU HASTALIĞINDAN İLK KEZ BAHSETTİ!

Uzun süredir sırra kadem basan oyunculardan biri olan Hale Caneroğlu, sunuculuğunu Ece Vahapoğlu'nun yaptığı “Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” programında kendini gösterdi.

Her hafta farklı konukların ağırlandığı programa misafir olarak katılan Avrupa Yakası oyuncusu Hale Caneroğlu, özel hayatına dair bugüne dek en yakınlarına dahi açmaktan korktuğu bir konu olan hastalığından bahsederek bir ilke imza attı.

Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran, eski bölümleri dahi günümüzde hala defalarca kez izlenmeye devam eden Avrupa Yakası'nda 'Yaprak' olarak akılalrda yer edinen Hale Caneroğlu hastalığını ilk kez açıkladı.

Günler önce yaptığı TEDx konuşmasında 'Bipolar' olduğunu itiraf eden Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu, sürece yönelik samimi itiraflarda bulundu.

'Kendimi güvende hissettiğim bir programla açılış yapmak istedim diyen ünlü isim 'Çok büyük bir sırrım var, gerçeği açıklığımda beni yargılamanızdan, dışlamanızdan, bana olan inancınızı ve saygınızı yitirmenizden korkuyorum. Ben Bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken, toplum tarafından damgalanma ihtimali çok yüksek bir kimlik' açıklamasında bulundu.

HALE CANEROĞLU KISACA KİMDİR?

18 Aralık 1974 yılında Almanya'da doğan oyuncu Hale Caneroğlu, oyunculuğun yanı sıra yazar ve eğitmen olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu Caneroğlu, bu dönemler bir de ABD'de tiyatro ve sahne eğitimi almıştır. Ekran önündeki ilk deneyimini 2003 yılında Kasabanın İncisi dizisinde yaşayan Caneroğlu, İstanbul Gelişim Orkestrası'nda solistlikte yapmıştır.

Başarılı oyuncu ismini geniş kitleye duyurduğu asıl projesi ise 2004 yılında yayınlanan Avrupa Yakası dizisindeki Yaprak rolüyle olmuştur.