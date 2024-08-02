‘Ay Lav Yu’ filmi ile tanınan küçük Aliko'nun son hali görenleri şaşırttı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 12:17 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:18
Oyuncu ve Sermiyan Midyat'ın "Ay Lav You" filminde oynadığı Aliko karakteriyle beğeni toplayan Sinan Dağ'ın son hali ortaya çıktı. 17 yaşında olan Sinan Dağ'ın değişimi görenleri şaşırttı.
Sermiyan Midyat, Ayça Damgacı ve Katie Gill'in başrolünde yer aldığı Ay Lav Yu filminde oynadığı Aliko karakteriyle tanınan Sinan Dağ'ın son paylaşımı dikkat çekti.
"AY LAV YU" FİLMİNİN ÇOCUK OYUNCUSU BÜYÜDÜ
Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat'ın "Ay Lav Yu" filminde oynadığı Aliko karakteriyle tanınan çocuk oyuncu şimdilerde 17 yaşında oldu. Filmin çekildiği dönemde 10 yaşında olan Sinan Dağ, son haliyle görenleri şaşırtıyor.
Kaynak: tgrthaber.com