‘Ay Lav Yu’ filmi ile tanınan küçük Aliko'nun son hali görenleri şaşırttı

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat'ın "Ay Lav Yu" filminde oynadığı Aliko karakteriyle tanınan çocuk oyuncu şimdilerde 17 yaşında oldu. Filmin çekildiği dönemde 10 yaşında olan Sinan Dağ, son haliyle görenleri şaşırtıyor.