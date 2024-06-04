Ayak İşleri sete çıktı! Vedat ve Evren ikilisi geri dönüyor

04 Haziran 2024 17:20 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:20

Başrolünü Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın paylaştığı, GAİN’in orijinal dizisi “Ayak İşleri dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Yayın tarihi henüz belli olmayan dizinin çekimleri büyük ilgi gördü.

AYAK İŞLERİ DİZİSİ GERİ DÖNÜYOR

Duygusal maço Vedat ile politik doğruculuğa kafayı takmış Evren’in, zengin iş insanı Servet Abi’nin “işlerini” halletmeye çalışırken başlarına gelenleri anlatan “Ayak İşleri”nin dördüncü sezon çekimlerine başlandı. “Muhteşem uyum”una tanıklık ettiğimiz bu iki zıt karakter, içine düştükleri trajikomik durumlarla mücadele ederken seyirciyi yine aksiyon ve kahkaha dolu bir maceraya sürüklüyor. Özgün senaryosu ve muhteşem oyunculuk performanslarıyla çok sevilen dizi, Çağlar Çorumlu’ya 49’uncu Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En iyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirmişti.

AYAK İŞLERİ DÖRDÜNCÜ SEZON OYUNCULARI

Özge Özpirinçci, Bartu Küçükçağlayan, Melis Birkan, Tolga Tekin, Deniz Celiloğlu ve İlker Fıratlı gibi birçok ünlü oyuncu konuk olacak.