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 | Dilek Ulusan

Aybüke Pusat boykot çağrısı sonrası Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarıldı!

Teşkilat dizisinin kadrosunda yer alan Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada; "TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek destek verme tutarsızlığını ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez" ifadelerine yer verildi.

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Aybüke Pusat boykot çağrısı sonrası Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarıldı!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 14:44

Tolga Sarıtaş ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinde Neslihan karakteriyle yer alan Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı.

AYBÜKE PUSAT, TEŞKİLAT KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Yapılan açıklamada; "Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez. Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez. Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verildi.

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