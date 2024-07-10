Ayça Ayşin Turan yeni rolü için imajını yeniledi! Doğal saçlarına veda etti

10 Temmuz 2024 15:32 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:32

Ayça Ayşin Turan ile Furkan Andıç’ın başrollerini paylaştığı “Gölgede 39 Derece” filmi bugün sete çıktı. Ayça Ayşin Turan yeni rolü için saçlarını sarıya boyarken, hayranları oyuncunun yeni imajını beğenmedi.

AYÇA AYŞİN TURAN'DAN YENİ İMAJ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayça Ayşin Turan ile Furkan Andıç yeni film Gölgede 39 Derece için buluştu. Ön hazırlıkları tamamlayan iki oyuncu dün ilk setlerine çıktı. Ayça Ayşin Turan yeni rolü için saçlarını sarıya boyadı. Oyuncunun yeni imajı bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.

Tunç Şahin’in yönettiği filmin görüntü yönetmenliğine Özgür Eken'in imza attığı filmde bir dava için memleketi İzmir’e giden avukat Kumru Tanyas’ın yolu Fatih’le kesişecek. Uygar Şirin’in yazdığı filmde Fatih Al (Şevket), Cem Davran (İskender), Pelinsu Pir (Gönül), Zeynep Oymak (Gülcan), Ulaşcan Kutlu (Cemo) ve Zeynep Dinsel (Hale) başlıca rolleri paylaşıyor.