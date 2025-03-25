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 | Dilek Ulusan

Ayça Tekindor müziği neden bıraktığını açıkladı! Sahneleri terk edip Bodrum'a yerleşmişti

Yıkılıyo şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor, kariyerinin zirvesindeyken İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşti. Uzun bir aranın ardından İstanbul'da görüntülenen Ayça Tekindor, müziği neden bıraktığını açıkladı.

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Ayça Tekindor müziği neden bıraktığını açıkladı! Sahneleri terk edip Bodrum'a yerleşmişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 16:51

Uzun zamandır Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı Ayça Tekindor, yeniden İstanbul'a yerleştiğini duyurdu. Bodrum'a yerleşen şarkıcı, "Kışın biraz sıkıldık. Pandemi güzel geçti. Bodrum güzel ama biraz hayata karışmak ve genç görmek... Kışın emekli yeri... Şehirde hayat var. Yıllar sonra döndük. Şimdi hava ısınıyor kurtlanmaya başladım gitmek için" dedi.

AYÇA TEKİNDOR MÜZİĞİ NEDEN BIRAKTI?

Popülerken sektörü bırakan Tekindor, "Aslında İstanbul'da yaşarken de mesleği bırakmıştım. Bodrum'da evim var. Orayı çok seviyorum. Orada sekiz yaz ve kışım geçti. Sahneleri bırakma sebebim stresten sıkıldım. Şimdi sahneye çıkanları görünce stres oluyorum. Zor iş. Şimdi stresim yok. Zaten bu dönem eski tadı da kalmadı" cevabını verdi. Okan Bayülgen'le çalıştığı dönem için şarkıcı, "Keşke o günlere geri dönsek. O günlere geri dönsek çalışırım. Televizyon olsa çalışırım. Televizyon işi olursa, olur. Şarkı, sahne ve bar ortamı bana göre değildi" açıklamasını yaptı. Tekindor, "İstanbul'a gelince arkadaşlarınızla görüştünüz mü?" sorusuna, "En kısa zamanda görüşelim diyoruz ama öyle olmuyor. Görüşeceğiz inşallah. Döndüğüm gün 35 yıldır görmediğim ilkokul arkadaşımı tesadüf gördüm. İstanbul'a alışmak lazım. Bodrum'da görüşüyorsun. Burada bir yerden bir yere gitmek zor. İlk bir hafta zorlandım karşıdan karşıya geçmekte. Sıkıntı oldu. Şimdi alıştım. İnsan ve kalabalık görmek iyi geliyor" cevabını verdi.

Tekindor, "Günümüz şarkıcı ve şarkıları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, "Ben bir şarkıya takar günlerce dinlerim. İki gün önce Michael Jackson dinliyordum. Türkçe çok fazla dinlemiyorum. Dinlersem eski şarkılar dinliyorum. Ukalalık gibi gelecek ama hep geçmiş" yanıtını verdi. LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' parçası için şarkıcı, "Onu video için yapıldı sandım. Dinlemiyorum. O kadar da değil" dedi.

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