Aydilge kavgasına Sagopa Kajmer de katıldı: Önce hakkımızı versin

13 Aralık 2024 15:37 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:39

Türkiye'nin bu yıl en çok dinlenen şarkıcı 'Cıstak' oldu. Aydilge açıklanan sonuçla beraber şarkının sözlerine ateş püskürmüştü. Sosyal medyada bir kullanıcı, Sagopa Kajmer'in Ati242'yi veliahtı olarak görmesini eleştirdi ve Aydilge'ye hak verdi. Paylaşımı gören ünlü rapçi Sagopa Kajmer, "Önce hakkımızı versin sonra eleştirsin" dedi.

Aydilge ilk olarak 'Cıstak' şarkısının sözleri eleştirmiş ve yayınladığı video ile de günlerce konuşulmuştu. Son olarak Ati242'nin şarkı sözlerini eleştiren Aydilge'nin videosuna bir kullanıcı "Sago bu adama nasıl sahip çıkıyor anlamıyorum. ayrıca Aydilge sonuna kadar haklı" dedi. Sagopa kullanıcıya verdiği cevapla Aydilge'ye ateş püskürdü.

AYDİLGE TARTIŞMASINA SAGOPA KAJMER DE KATILDI

Sagopa Kajmer paylaşımında, "Zamanında Tamda 2005 senesinde Aydilge'ye Melankolianın ilk albümünü kafile'yi yollamıştım. O zaman dergide yazıyordu. Tanıtmadı bile. Baytar vardı orda. Önce Hakkımızı versin sonra neyi eleştiriyorsa tartışırız." diyerek Aydilge'nin çıkış yıllarında kendisine yardım etmediğini dile getirdi.

AYDİLGE 'CISTAK' ŞARKISINI ELEŞTİRDİ

Aydilge ‘Cıstal şarkısının yapımcısı İbrahim Tilaver hakkında, “Kadına şiddetin, cinsiyet temelli ayrımcılığın, zorbalığın had safhada olduğu bir sene daha geçirdik. Kültürel olarak gittikçe materyalistleştiğimiz ve kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret görmeye meyilli olduğumuz bir gerçek. Bu şarkılar uzaydan gelmiyor yani. İçimizden çıkıyor ama şarkı sözü diyip geçmek yerine bu tarz sözlerin nasıl da bu kültürü pekiştirdiğini, normalleştirdiğini unutmayalım. Şiddetin dilde başladığını, dilin dünyayı nasıl algıladığımızı belirlediğini unutmayalım.” dedi.