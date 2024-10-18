Aydilge uğradığı tacizi anlattı! "Lütfen çaresiz hissetmeyin"

18 Ekim 2024 14:47 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:47

Şarkıcı Aydilge sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 yıl önce uğradığı tacizi ilk kez anlattı. "O görüntü gözümün önünden asla gitmiyor" diyen Aydilge, 'Anlatsam ne değişecek ki' diye lütfen çaresiz hissetmeyin, susmayın, yardım isteyin" diyerek takipçilerine seslendi.

Şarkıcı Aydilge son günlerde yaşanan kadın cinayetleri​ ardından yaptığı paylaşımla kadınlara seslendi. 30 yıl önce yaşadığı tacizi ilk kez paylaştı. Hem cinslerini uyaran Aydilge, yaşadığı korkunç olayı bir bir anlattı.

ŞARKICI AYDİLGE'DEN TACİZ​ İTİRAFI

Şarkıcı Aydilge’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. 15 yaşında uğradığı tacizi anlatan Aydilge, ilk kez bu konu hakkında konuştuğunu belirterek yaşadığı korku​ dolu anları anlattı. Takipçilerine seslenen Aydilge, "Ben 15 yaşındayken, 17 yaşında bir çocuk tarafından tacize uğradım. Yazlık bir yerde, kumsalın biraz daha sakin bir köşesinde kendi kendime otururken, pat diye yanıma oturup, yakınlaşmak istedi. İzin vermedim. İttirdi - kaktırdı. Sonra Bileğimden tutup, 'korkma ya, sadece kelebeğimi göstereceğim' dedi. Ben, önce normal uçan bildiğimiz kelebek sandım ama cebinden kesici alet olan kelebek denilen şeyi çıkarıp, iğrenç bir sırıtışla sallamaya başladı. Şanslıydım, bir şekilde fırlayıp kaçtım oradan insanların arasına karıştım ama kaskatı donup kalabilirdim de” dedi.

Sözlerine devam eden Aydilge, "Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki, inanın şu yaşımda bile size bunu anlatırken kalbim hızlanıyor ve o çocuğun yüzündeki pis sırıtış aklıma geliyor. Ertesi gün ise korkunç bir şeyle karşılaştım. Evimizin önündeki çöp konteynırının önünde, öldürülmüş kedi yavruları vardı. O görüntü gözümün önünden asla gitmiyor." diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Kadınlara seslenen Aydilge, "Bakın o kişi mi yaptı bilmiyorum ama biri yaptı. Yapabildi, yapıyorlar. Kadınların, çocukların, hayvanların uğradığı vahşet o kadar aynı kaynaktan besleniyor ki... Bu bir paket aslında, onu yapan diğerlerini de yapabiliyor. Caydırıcı yasalar şart evet, ama el birliğiyle toplumsal farkındalık ve dönüşüm de şart. 'Göster amcalara oğlum pipini' diye övünülmediği, 'ya benimsin ya kara toprağın' sözünün romantik değil, cinayet olarak görüldüğü bir dönüşüm... El ele... Benim yaşadığım da çok daha kötülerini yaşayanlar var ise aranızda, 'anlatsam ne değişecek ki' diye lütfen çaresiz hissetmeyin, susmayın, yardım isteyin." diyerek kadınların yaşadığı olaylarda ses çıkarması gerektiğini vurguladı.