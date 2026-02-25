Menü Kapat
Aydilge'den Nur Sürer'e "Yılmaz Güney" tepkisi

Şarkıcı Aydilge sosyal medya hesabından "Yılmaz Güney kırmızı çizgimizdir" diyerek Yılmaz Güney'i eleştirenlere öfke kusan Nur Sürer'e tepki gösterdi. Aydilge, "Gerçek kırmızı çizgi de yetenek değil, insan hayatıdır; gerisi cinayeti ve kadına şiddeti romantize etmenin itirafıdır" dedi.

, Gaybubet Şehri adlı tiyatro oyununun galasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Daha önce de açıklamalarıyla dikkat çeken Nur Sürer, 'e gelen eleştirilere değindi ve "Yılmaz Güney kırmızı çizgimizdir" dedi. Aydilge sosyal medya hesabından ise Nur Sürer'e sitem etti.

NUR SÜRER: YILMAZ GÜNAY KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Nur Sürer; "21 yaşındaki biri, Yılmaz Güney için 'Ama savcıyı öldürmüştü' diyebiliyor. Orada geçen meseleyi, biz sinemacılar olarak iyi biliyoruz. Savcının yaptığı çirkinlikleri de biliyoruz. 'Karısını dövdü' diyorlar; bizim analarımız da babalarımızdan tokat yerdi bazen. Türkiye’de iki gün önce 6 kadın öldürüldü, bunun hesabını kimse sormuyor. Haksızlık ediyorlar. Yılmaz Güney, biz sinemacılar için gerçekten çok önemli bir insan; bizim kırmızı çizgimiz" dedi.

Nur Sürer'e bir tepki de şarkıcı Aydilge'den geldi. Aydilge; "İyi film çekmek, tetik çekmeyi meşrulaştırmaz. Gerçek kırmızı çizgi de yetenek değil, insan hayatıdır; gerisi cinayeti ve kadına şiddeti romantize etmenin itirafıdır" dedi.

NUR SÜRER KAÇ YAŞINDA?

21 Haziran 1954 Bursa doğumlu Nur Sürer, bugüne değin 40'tan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu.

AYDİLGE KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

25 Haziran 1979 Kütahya doğumlu Aydilge, 1997 yılında yayımlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabını yazdı. Tamamının söz ve bestesi kendisinin olan ve 28 Mart 2006'da Küçük Şarkı Evreni albüm sanatçısı Aydilge, ikinci albümü "Sobe"yi Dokuz Sekiz Müzik'ten 27 Ekim 2009'da yayımladı.

