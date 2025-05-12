Ayla filminin yıldızı Kim Eunja hayatını kaybetti

Ayla filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja zatürreye yakalanarak hayatını kaybetti. Başrolünde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Ayla filminde hikayesi anlatılan Kim Eunja'nın ölümü sevenlerini, büyük üzüntüye soktu.

AYLA FİLMİNİN YILDIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kim Eunja'nın hayatını kaybettiği Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de corona virüse yakalanmasının ardından zatürre oldu. Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu" diyerek tedavi gördüğü belirtildi.

Dün hayatını kaybettiği belirtilirken yapılan açıklamada, "Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti. Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu" denildi.