06 May 2024 09:18 - Güncelleme : 06 May 2024 09:20
Aylar sonra Aslı Enver'in yardımıyla dışarı çıkan Eda Ece'den kızıyla ilk poz
Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz yıl evlenen oyuncu Eda Ece, kızı Mina İpek’i geçtiğimiz ay kucağına aldı. Ailecek ilk kez dışarı çıkan çifte Aslı Enver ile Berkin Gökbudak çifti de eşlik etti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen oyuncu Eda Ece, kızı Mina İpek'e geçtiğimiz ay kavuştu. Kızını kucağına aldıktan sonra ilk kez paylaşım yapan Ece'nin karesine beğeni yağdı.
EDA ECE'DEN AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM
Kızını dünyaya getirdikten sonra ilk kez ailecek dışarı çıkan Eda Ece, yardımlarından dolayı yakın arkadaşı oyuncu Aslı Enver'e teşekkür etti. Aslı Enver'in yardımları sayesinde dışları çıktıklarını belirten Eda Ece'nin karesine beğeni yağdı.
Kaynak: TGRT Haber