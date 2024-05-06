Aylar sonra Aslı Enver'in yardımıyla dışarı çıkan Eda Ece'den kızıyla ilk poz

06 May 2024 09:18 - Güncelleme : 06 May 2024 09:20

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen oyuncu Eda Ece, kızı Mina İpek'e geçtiğimiz ay kavuştu. Kızını kucağına aldıktan sonra ilk kez paylaşım yapan Ece'nin karesine beğeni yağdı.

EDA ECE'DEN AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Kızını dünyaya getirdikten sonra ilk kez ailecek dışarı çıkan Eda Ece, yardımlarından dolayı yakın arkadaşı oyuncu Aslı Enver'e teşekkür etti. Aslı Enver'in yardımları sayesinde dışları çıktıklarını belirten Eda Ece'nin karesine beğeni yağdı.