SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Aylardır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'dan yeni haber

Duy Beni dizisiyle popüler olan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025 tarihinde devrilen ağacın altında kalmış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz gün acil kan duyurusu yapılan İbrahim Yıldız'ın bir ameliyata daha gireceği öğrenildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 10:46

Geçtiğimiz yıl bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan ve defalarca kez olan İbrahim Yıldız, bir operasyon daha geçirecek. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Yıldız için acil kan duyurusu yapıldı ve ihtiyaç kısa sürede temin edildi. İbrahim Yıldız'ın bir ameliyata daha gireceği ortaya çıktı.

İBRAHİM YILDIZ BİR KEZ DAHA AMELİYAT OLACAK

Oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025'te Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalmış, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

Aylardır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'dan yeni haber

Ela Altınay sık sık paylaşım yaparak kardeşinin son sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaştı. Yeni bir paylaşımda bulunarak aylardır yoğun bakımda olan kardeşi İbrahim Yıldız'ın bir kez daha ameliyat olacağını duyurup kardeşi için sevenlerinden dua istedi.

Aylardır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'dan yeni haber

İBRAHİM YILDIZ İÇİN ACİL KAN DUYURUSU YAPILDI

Geçtiğimiz aylarda üzerine ağaç devrilmesi sonrası çok ağır yaralanan Yıldız, doktorların üstün çabalarıyla hayata tutunmayı başarmıştı. O günden beri yoğun bakım ünitesinde yatan başarılı oyuncu için kritik süreç, 0 RH+ kan bağışı çağrısıyla duyuruldu.

Aylardır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'dan yeni haber

Gelen son bilgiler ise İbrahim Yıldız için gerekli olan kanın temin edildiği yönünde. Yetkililer tarafından şu an için yeni bir kan bağışına gerek kalmadığı duyuruldu. Yıldız'ın yakın çevresi ise herkese teşekkürlerini sunarak, kritik sürecin hala devam etmekte olduğunu söyledi.

ETİKETLER
#sağlık durumu
#ameliyat
#oyuncu
#Ağır Yaralanma
#İbrahim Yıldız
#Magazin
