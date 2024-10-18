Ayliz Duman'a yarışma bereketi! Takipçi sayısını katladı

18 Ekim 2024 16:55 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:06

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının birincisi 20 yaşındaki Ayliz Duman oldu. Estetik iddialarıyla çok konuşulan Ayliz Duman'ın kısa sürede artan takipçi sayısı dikkatlerden kaçmadı.

Miss Universe 2024 birincisi Ayliz Duman, 73'ncü Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil edecek. Sosyal medyada estetik​ yaptırdığı iddialarını katıldığı programda yalanlayan Ayliz Duman, takipçi sayısını katladı.

AYLİZ DUMAN'A TAKİPÇİ BEREKETİ

Miss Universe 2024 Türkiye​ birincisi Ayliz Duman, estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Estetik iddialarını yalanlayan Ayliz Duman, sadece dudak dolgusu yaptırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Ayliz Duman takipçi sayısını katladı.

Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayliz Duman'ın 40 bin olan takipçi sayısı 190 bine ulaştı. Ayliz Duman, böylece yarışma sonrası ününe ün kattı.

AYLİZ DUMAN KİMDİR?

20 yaşındaki Almanya doğumlu Ayliz Duman, modellik​ yapıyor. Ana dili gibi İngilizce ve Almanca konuşan Ayliz Duman, aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanıyor.