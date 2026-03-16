Aynı Yağmur Altında dizisi ne zaman final yapıyor? Aynı Yağmur Altında'nın son bölüm tarihi belli oldu!

Baba Yapım imzasını taşıyan 'Aynı Yağmur Altında' dizisi izleyicileri için kötü haber tez yayıldı. Televizyon dünyasında sezon ortası finale giren diziler arasına bir yenisi 'Aynı Yağmur Altında' dizisi de eklendi. Kulislerden sızan bilgilere göre; başrolünde Nilsu Berfin Aktaş ile Burak Tozkoparan'ın olduğu Aynı Yağmur Altında dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftaki yayınlanan bölümlerde geçen 'domuz eti' sahnesiyle eleştiri alan ve reytingi giderek düşüşe uğrayan Aynı Yağmur Altında dizisi için son karar verildi.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ FİNAL YAPIYOR!

Nilsu Berfin Aktaş ile Burak Tozkoparan'ı başrolde buluşturan Aynı Yağmur Altında dizisi, yayınlandığı ilk tanıtım fragmanı ile kamuoyunda dikkat çekip kendini izlettirse de, dizi bölümlerinde ekrana verilen sahnelerin diğer dizileri anımsatan sahneleri izleyiciler arasında diziye karşı izlenme isteğini düşürdü.

Reyting istatistiklerinde düşüş yaşandığı görülen Aynı Yağmur Altında da; önce Rosa karakterinin başarısız şive eleştirileri ile başlayan daha sonra da bir bölümde yer verilen domuz eti sahnesi ile tepki toplayan dizinin ekranlara veda edeceği öğrenildi.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu, Deniz Uğur ve Levent Ülgen gibi isimlerin olduğu Aynı Yağmur Altında'nın final yapacağının duyulmasıyla birlikte dizinin son bölümüne dair detaylar da araştırılmaya başlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın yayınladığı habere göre; Aynı Yağmur Altında dizisi bu hafta ekrana gelecek 7. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Rosa ve Ali'nin imkansız aşkını ele alan Aynı Yağmur Hayatta dizisi için beklenen final kararı tescillendi. Dram yüklü dizinin erkenden ekranlara veda edecek olması, dizinin izleyicilerini üzse de pek bir şaşkınlık oluşturmadı.

Televizyon gündeminde erken final yapacağı ön görülen dizi, 7. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Aynı Yağmur Altında dizisi; güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle iddialı bir giriş yapsa da son haftalarda yayın günü değiştirilmesine rağmen istenilen reyting başarısını sağlayamadığı için final kararı almak zorunda kaldı.