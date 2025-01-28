Ayşe Barım tutuklandı! Hande Erçel, Merve Dizdar ve Pınar Deniz'den tepki geldi

28 Ocak 2025 10:58 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:17

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından ID İletişim oyuncuları da paylaşım yaptı.

Dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarının ardından Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı. Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade veren Barım, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklandı. Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından ünlü isimler de tepki gösterdi.

PINAR DENİZ

Yakında doğum yapacak Pınar Deniz de Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından paylaşım yaptı. Ayşe Barım'ın karesini paylaşan Pınar Deniz, "Aklım almıyor" notunu düştü.

MERVE DİZDAR

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan "Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk... Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdeyim. Seni çok seviyorum çok..."

HANDE ERÇEL

Hande Erçel de, Ayşe Barım ile çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel paylaşımına "Ayşe'm" notunu düştü.

DEVRİM ÖZKAN

Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından Devrim Özkan'dan da paylaşım geldi. Devrim Özkan, Ayşe Barım'ın fotoğrafını paylaşarak, "..." notunu düştü.

AYŞE BARIM'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan menajer Ayşe Barım ifadesinde, "Gezi Parkı eylemlerinin başlarında 2013 Mayıs ayı içerisinde bu konuyla ilgili kimse aramadı. Kimse benden birliktelik kurmak adına finans ya da ismimle destek olma adına herhangi bir ricada yahut talepte bulunmadı. Gezi Parkı'nın ilk başladığı ve benim ilk gittiğim dönemde hatırladığım kadarıyla Muhteşem Yüzyıl isimli dizide beraber çalıştığımız oyunculardan bazıları bulunmaktaydı. Tam hatırlayamamakla birlikte onlardan birinin arayarak, setten çıkarak Gezi Parkı'na gideceğini, ‘Çocuklar ne yapıyor diye bakmak istiyoruz' dediğini hatırlıyorum. Ben de bireysel olarak kendim gittim, oyunculara eşlik etmek üzere buluştum. Gezi Parkı'na hatırladığım kadarıyla bir ya da iki kez gitmişimdir. Gezi eylemlerinde rol oynayan kurum ve kuruluşlarla, hiçbir topluluk veya oluşumla resmi ya da gayriresmi durumum olmadı. Kimseyi de buralara yönlendirmedim'' dedi.