Ayşe Barım'ın da dahil olduğu menajerlerin Whatsapp'ta nasıl örgütlendiği tespit edildi!

28 Ocak 2025 09:43 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:43

Dizi ve sinema sektöründe yaşanan tekelleşme iddialarının ardından Ayşe Barım yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Sektördeki tekelleşmeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Rekabet Kurulu'nun yaptığı ön izleme de ortaya çıktı. Raporda Ayşe Barım'ın da aralarında olduğu kişilerin ve şirketlerin, ajans komisyonu olarak yüzde 20'nin altında pay alınmaması için boykota varan eylem planı hazırladıkları ortaya çıktı.

Rekabet Kurulu, dizi ve film sektörüyle ilgili tekelleşme ve zorbalık iddialarıyla ilgili 21 şirket ve kişi hakkında ön rapor hazırladı. Rekabetin korunması hakkında kanunun 4'üncü maddesinin ihlal edildiği ve bu maddenin, sektörde tekel oluşturmaya yönelik eylemlerini de içerdiği belirlendi.

TEKELLEŞMEYE YÖNELİK EYLEMLERİNE YER VERİLDİ

Kurulun tespitlerine göre, aralarında ID İletişim ve Kast Ajansları Derneği'nin de bulunduğu 21 ayrı şirket, rekabetin korunması hakkında kanunun 4'üncü maddesini ihlal etti. Hazırlanan ön raporda Ayşe Barım'ın aralarında bulunduğu bu kişi ve şirketlerin sektörde tekel oluşturmaya yönelik eylemlerine yer verildi.

YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Hem oluşturulan e-posta grupları hem de Whatsapp gruplarında yapılan paylaşımlarda kast ajansları ve yapımcılardan ajans komisyon oranı olarak yüzde 20'nin altında pay alınmaması gerektiğine yönelik baskı uygulanması istendiği tespit edildi. Buna göre menajeri olunan oyuncuya verilen ücretin minimum yüzde 20'sinin ödenmesi isteniyordu.

BOYKOT EYLEMİ PLANLANDI

2018 yılında sektörde faaliyet gösteren kast ajansları ve menajerlerin uygulayacakları komisyon oranlarını ve satış koşullarını birlikte belirlemek için yapım şirketlerini boykot etmeyi planladıkları ve eyleme geçtikleri saptandı. Tespitlere göre 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'n 4'üncü maddesine göre ise bu eylemler hukuka aykırı ve yasak olarak nitelendiriliyordu.

TAVİZ VERİLMEMESİ İÇİN TÜM KATILIMCILAR ONAY VERDİ

E-posta içeriklerine göre, özellikle ikinci toplantıda "Belli bir meblağın üzerindeki komisyon oranının yüzde 15'e kadar düşürülebileceği konusu tartışılsa da bu meblağa karar verilmedi. Yüzde 20 komisyon oranının devam ettirilmesine, bu oranda taviz verilmemesine tüm katılımcılar onay verdi" kararı alındı. Yine mail içeriklerine göre, 1 Haziran 2018'de tüm katılımcıların, toplantılara katılmayanların bile, diğer menajerlerin, dizi yapan casting direktörlere kendi komisyon oranlarını yüzde 20 bildirir maillerini bireysel olarak göndermeleri bile kararlaştırıldı.