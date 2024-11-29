Ayşe Tolga, Vural Çelik hakkında konuştu! Gülse Birsel'in sözleri hatırlatılınca bakın ne dedi

29 Kasım 2024 16:51 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 16:52

Avrupa Yakası dizisiyle tanınan Vural Çelik, ölüm haberiyle sanat dünyasını büyük üzüntüye soktu. Seksenler dizisinde birlikte rol aldığı Vural Çelik hakkında konuşan Ayşe Tolga, “Hassas kalpler bu dünyada fazla tutunamıyor galiba” dedi.

Avrupa Yakası​'nın sevilen ismi Vural Çelik​'in ölümü sonrası eski rol arkadaşı Gülse Birsel​, paylaşımıyla eleştiri almıştı. Seksenler​ dizisindeki rol arkadaşı Ayşe Tolga ise "Vural Çelik'in yalnız bırakıldığını düşünüyor musunuz? sorusuna cevap verdi.

AYŞE TOLGA VURAL .ÇELİK HAKKINDA KONUŞTU

Beşik Kertmesi, Seksenler ve Ayrılsak da Beraberiz gibi yapımlarda rol alan Ayşe Tolga, hayatını kaybeden eski rol arkadaşı Vural Çelik hakkında konuştu. Ayşe Tolga, "Vural çok hassas biriydi. Çok üzgünüm, onu çok severdim. Kızım çok üzüldü. Biraz da uyumlanma problemi yaşadığını düşünüyorum. Keşke biraz daha biz tutabilseydik onu. Ulaşamadık bazen.'' diye konuştu.

GÜLSE BİRSEL'İN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel veda mesajında, "Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım. Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu." sözleriyle tepki çekmişti.