Aysu Baçeoğlu’dan şok eden Cem Yılmaz itirafı! “Gösteri için bilet istedim, 5 dakikaya arıyorum dedi aramadı”

Şarkıları ile dikkatleri üzerine çeken Aysu Baçeoğlu, ünlü komedyen Cem Yılmaz hakkında söyledikleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Aysu Baçeoğlu, Cem Yılmaz’dan on kişilik protokol davetiyesi istediğini söylemiş, ancak Cem Yılmaz’dan ‘Beş dakikaya arıyorum’ cevabını aldıktan sonra daha aranmadığını söylemesiyle dikkatleri üzerine çekti.

AYSU BAÇEOĞLU’DAN ŞOK EDEN CEM YILMAZ İTİRAFI!

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Aysu Baçeoğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle de sahne performanslarıyla ve çıkardığı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Cesur tarzıyla da sık sık gündem olan Aysu Baçeoğlu, yapmış olduğu itirafla herkesi şok etti.

Uzun yıllardır sahnedeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Aysu Baçeoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda söyledikleriyle magazin gündeminin dikkatini çekti. Cem Yılmaz’la anısını paylaşan Aysu Baçeoğlu, samimi açıklamalar da bulundu.

“GÖSTERİ İÇİN BİLET İSTEDİM, 5 DAKİKAYA ARIYORUM DEDİ ARAMADI”

Aysu Baçeoğlu, Cem Yılmaz’dan bir gösterisi için bilet ricasında bulunduğunu açıklarken, söyledikleriyle herkesi şaşırttı. Aysu Baçeoğlu, gösteri için protokol yeri istediğini açıkladı.

Aysu Baçeoğlu, "'Haydi Cem Yılmaz'a gidelim' dedik. Herkes birbirine gaz verdi. Cem Yılmaz'ın menajerine ulaştım, 'Merhaba, ben Aysu Baçeoğlu. Cem bey, beni arayabilir mi?' dedim. 'Tabii ki' dedi. Beş dakika sonra Cem Yılmaz aradı; 'Merhaba Aysucuğum, nasılsın?' dedi. 'İyiyim. Biz gösterine gelmek istiyoruz ama yerimiz en ön olsun, protokol olsun' dedim. 'Tabii Aysucuğum. Kaç kişi olacaksınız?' diye sordu. '10 kişi' dedim. 'Ben seni 5 dakikaya arıyorum' dedi ama bir daha aramadı. O gösteriye de gidemedik, öyle kaldı." dedi.

Aysu Baçeoğlu’nun bu açıklamalarından sonra Cem Yılmaz ne tepki verecek bilinmezken konu magazin gündeminin en çok konuşulan konularından oldu. Baçeoğlu’nun açıklamaları sonrası dikkat çeken isimlerden biri oldu.

AYSU BAÇEOĞLU KİMDİR?

Müzik ve moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Aysu Baçeoğlu, 19 Mayıs 1978 yılından İstanbul’da dünyaya geldi. Arnavut kültüründen alarak büyüyen Baçeoğlu, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Genç yaşlardan beri sahnelerde yer alan Aysu Baçeoğlu, 2001 yılında podyumlara ayak bastı. Modellik kariyeriyle oldukça dikkat çeken Aysu Baçeoğlu, daha sonra müzik alanında da kendini göstermiştir.