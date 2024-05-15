Aziz Yıldırım ismi yetti! Rambo Okan heyecandan bayıldı

15 May 2024 15:53 - Güncelleme : 15 May 2024 15:54

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı düzenleyeceği otelin önüne gelen Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan heyecandan bayıldı.

RAMBO OKAN AZİZ YILDIRIM'I GÖRÜNCE BAYILDI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kongrede aday olma kararı aldı. Haber sonrası sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapılırken, Aziz Yıldırım seçilmesi halinde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getireceğini duyurdu. Fenerbahçe'nin amigosu olarak bilinen Rambo Okan bugün Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı düzenleyeceği otelin önüne erken saatlerde geldi. Rambo Okan Yıldırım'ı beklerken heyecandan bayıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.