Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile buluştu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım babası kadar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile bir araya geldi.

Sık sık Fenerbahçe stadına giderek futbolcularla buluşan Aziz Yıldırım'ın 12 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım, son olarak ise katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Ogeday Girişken ile buluştu.

YAZ YILDIRIM VE OGEDAY GİRİŞKEN BİR ARAYA GELDİ

Futbola olan ilgisini her röportajında dile getiren Yaz Yıldırım, aynı zamanda Fenerbahçeli isimlerle de sürekli bir araya geliyor. Sosyal medya sık sık paylaşım yapan Yaz Yıldırım bu kez eski Survivor şampiyonu ile bir araya geldi.

İlk olarak 2017 yılında Survivor yarışmasına katılan Fenerbahçe'de kürek çeken Ogeday Girişken Fenerbahçe kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz ile bir araya geldi. Ogeday ile fotoğrafını paylaşan Yaz Yıldırım, "Büyük Fenerbahçe’li kürekçi ve Survivor şampiyonu" dedi.