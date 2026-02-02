Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Babası Haldun Dormen'i kaybeden Ömer Dormen "Acınız kısa sürdü" yorumuna öfke kustu

Babası Haldun Dormen'i 21 Ocak tarihinde kaybeden Ömer Dormen, sosyal medya hesabından kızının 21'nci yaş gününden kareleri paylaştı. Takipçisinden gelen "Acınız kısa sürdü" yorumunu yapan bir kişiye sinirlenen Ömer Dormen, "Kızımın doğum gününü görmezden gelemedim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Babası Haldun Dormen'i kaybeden Ömer Dormen
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 12:26

Usta tiyatrocu Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. 25 Ocak tarihinde defnedilen Haldun Dormen'in cenazesine birçok ünlü isim de katıldı. Geçtiğimiz gün ise Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gazeteci Ayşe Arman'ın kızları Alya 21'inci yaşına bastı. O anları sosyal medyadan paylaşan çift gelen tepkilere de cevap verdi.

HALDUN DORMEN'İN OĞLU ÖMER DORMEN KIZININ DOĞUM GÜNÜN KUTLADI TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gazeteci Ayşe Arman'ın kızları Alya'nın doğum gününü kutladı. O anlara ait kareleri sosyal medyadan paylaşan ünlü çifte ise tepki yağdı. Yapılan yorumda; "Geçen hafta dedesini, babasını, kayınbabasını gömen sanki siz değilsiniz. Bu kadar mutluluk pozu fazla bence. Ne bileyim, bizler en azından 40 günü daha hüzünlü geçirenlerdensiniz de belki ondan fazla gelmiştir. Bu pozlarınızı, mutluluğunuzu bari medyaya yansıtmasaydınız" ifadelerine yer verildi.

Babası Haldun Dormen'i kaybeden Ömer Dormen "Acınız kısa sürdü" yorumuna öfke kustu

25 Ocak'ta defnedilen Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, yoruma kayıtsız kalamadı ve "Babamın kaybının acısı taze ve her an benimle. Aynı zamanda bir baba olarak kızımın doğum gününü görmezden gelemedim. Babam da zaten arzu etmezdi. Siz de anlayış gösterebilirsiniz" dedi.

Babası Haldun Dormen'i kaybeden Ömer Dormen "Acınız kısa sürdü" yorumuna öfke kustu

HALDUN DORMEN'İN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Usta sanatçı için ilk tören, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30'da, kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleşti.

Babası Haldun Dormen'i kaybeden Ömer Dormen "Acınız kısa sürdü" yorumuna öfke kustu

Anma töreninin ardından Dormen'in naaşı, Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

ETİKETLER
#ölüm
#cenazeler
#Ünlüler
#Ayşe Arman
#Haldun Dormen
#Ömer Dormen
#Alya Dormen
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.