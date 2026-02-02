Babası Haldun Dormen'i kaybeden Ömer Dormen "Acınız kısa sürdü" yorumuna öfke kustu

Usta tiyatrocu Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. 25 Ocak tarihinde defnedilen Haldun Dormen'in cenazesine birçok ünlü isim de katıldı. Geçtiğimiz gün ise Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gazeteci Ayşe Arman'ın kızları Alya 21'inci yaşına bastı. O anları sosyal medyadan paylaşan çift gelen tepkilere de cevap verdi.

HALDUN DORMEN'İN OĞLU ÖMER DORMEN KIZININ DOĞUM GÜNÜN KUTLADI TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gazeteci Ayşe Arman'ın kızları Alya'nın doğum gününü kutladı. O anlara ait kareleri sosyal medyadan paylaşan ünlü çifte ise tepki yağdı. Yapılan yorumda; "Geçen hafta dedesini, babasını, kayınbabasını gömen sanki siz değilsiniz. Bu kadar mutluluk pozu fazla bence. Ne bileyim, bizler en azından 40 günü daha hüzünlü geçirenlerdensiniz de belki ondan fazla gelmiştir. Bu pozlarınızı, mutluluğunuzu bari medyaya yansıtmasaydınız" ifadelerine yer verildi.

25 Ocak'ta defnedilen Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, yoruma kayıtsız kalamadı ve "Babamın kaybının acısı taze ve her an benimle. Aynı zamanda bir baba olarak kızımın doğum gününü görmezden gelemedim. Babam da zaten arzu etmezdi. Siz de anlayış gösterebilirsiniz" dedi.

HALDUN DORMEN'İN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Usta sanatçı için ilk tören, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30'da, kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleşti.

Anma töreninin ardından Dormen'in naaşı, Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.