Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılaşmıştı! Çimen Gülen şimdi ise "Kim Milyoner Olmak İster?" kazancıyla konuşuluyor

YKS çıkışında babasının çiçekle karşıladığı görüntülerle gündeme gelen Çimen Gülen, bu sefer de 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında 100 bin TL kazanarak gündeme geldi.

YKS ÇIKIŞI KIZINI ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında ailesi tarafından çiçeklerle karşılaşan Çimen Gülen, biranda sosyal medyanın gündemine düştü. Gülen, sınav çıkışı babasının elinde çiçeklerle, annesinin de arkadan kendisine doğru koştuğunu görünce gözleri doldu. O anlar bir kullanıcı tarafından paylaşıldı ve

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster? programına geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan Çimen Gülen katıldı.

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı yarışmada sergilediği bilgi birikimi, özgüveni ve sakin tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Çimen Gülen, hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Yarışma boyunca yaşanan duygusal anlar ekran başındakilere de yansıdı.

Çimen Gülen, katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Baba - kız seyirciye teşekkür ederek yarışmadan ayrıldı.