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 | Dilek Ulusan

Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılaşmıştı! Çimen Gülen şimdi ise "Kim Milyoner Olmak İster?" kazancıyla konuşuluyor

YKS çıkışında babasının elinde çiçekle karşıladığı Çimen Gülen bu sefer ise katıldığı Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programıyla gündeme geldi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada Çimen Gülen 100 bin TL kazandı.

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Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılaşmıştı! Çimen Gülen şimdi ise
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:25

çıkışında babasının çiçekle karşıladığı görüntülerle gündeme gelen Çimen Gülen, bu sefer de 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında 100 bin TL kazanarak gündeme geldi.

YKS ÇIKIŞI KIZINI ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında ailesi tarafından çiçeklerle karşılaşan Çimen Gülen, biranda sosyal medyanın gündemine düştü. Gülen, sınav çıkışı babasının elinde çiçeklerle, annesinin de arkadan kendisine doğru koştuğunu görünce gözleri doldu. O anlar bir kullanıcı tarafından paylaşıldı ve

Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılaşmıştı! Çimen Gülen şimdi ise "Kim Milyoner Olmak İster?" kazancıyla konuşuluyor

'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster? programına geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan Çimen Gülen katıldı.

Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılaşmıştı! Çimen Gülen şimdi ise "Kim Milyoner Olmak İster?" kazancıyla konuşuluyor

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı yarışmada sergilediği bilgi birikimi, özgüveni ve sakin tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Çimen Gülen, hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Yarışma boyunca yaşanan duygusal anlar ekran başındakilere de yansıdı.

Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılaşmıştı! Çimen Gülen şimdi ise "Kim Milyoner Olmak İster?" kazancıyla konuşuluyor

Çimen Gülen, katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Baba - kız seyirciye teşekkür ederek yarışmadan ayrıldı.

ETİKETLER
#yks
#ödül
#Oktay Kaynarca
#Çimen Gülen
#Kim Milyoner Olmak İster?
#Baba-kız
#Magazin
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