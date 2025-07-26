Babasını gemi tatilinde kaybeden Begüm Akkaya'dan itiraf: Toprağı bile yok

Hande Erçel ve Barış Arduç ile birlikte Aşkı Hatırla filmiyle sevenlerinin karşısına çıkan Begüm Akkaya, katıldığı programda ilk kez 11 yıl önce babasının gemi tatilinde hayatını kaybettiğini söyledi.

BEGÜM AKKAYA İLK KEZ BABA ACISINI PAYLAŞTI

Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Begüm Akkaya, konuk olduğu programda 2014 yılında bir gemi kazası sonrası kaybolan babası hakkında konuştu. 11 yıl önce gemi tatilinde çıkan yangın sebebiyle babasının kaybolduğunu belirten Begüm Akkaya, 11 yıl geçmesine rağmen babasının cansız bedeninin bulunamadığından bahsetti.

Oyuncu Begüm Akkaya, yıllar önce babasının Norman Atlantic faciasında kaybolmasıyla yaşadığı acıyı ilk kez anlattı. Denizle kurduğu bağ üzerinden yasını tarif eden Akkaya, “Her denize girdiğimde ona sarılıyormuşum gibi geliyor” sözleriyle duygulandırdı.

Oyunculuk hayatına 2006 yılında Doktorlar dizisiyle yakalayan Begüm Akkaya, babasının yıllar önce bir gemide çıkan yangında kaybolmasını ilk kez anlattı.

Babası 2014 yılında tekne tatilinde kaybolan ve bulunamayan Begüm Akkaya, "Ben artık onu kabullendim. Benim babam çok özgürlükçü bir adamdı. İlk önce bir yeri olmadığını için üzülüyordum. Denizler özgürlüğü simgeliyor. Her denize girdiğimde babama sarılıyormuşum gibi hissediyorum. Kendimi böyle inandırdım yoksa öbür türlüsü çok başka olurdu. İnsanlar bazı gerçeklerden kaçamıyor." dedi.

Begüm Akkaya olanlarla ilgili, "Olay Adriyatik okyanusunun ortasında oldu. Yunanistan'dan İtalya'ya giderken bir gemi seyahatinde oldu. 7 katlı gemide bir yangın çıkıyor. İnsanlar 5. katta ayakkabıları erimeye başladığı zaman yangın çıktığını anlıyor çünkü alarmlar çalışmıyor. Bu bir felaket... Konuştuğumuz insanlar çok kötü şeyler anlatıyor olayla ilgili" diyerek yaşanan korkunç olayı ilk kez anlattı.