Babasını kaybeden Deniz Akkaya'dan sitem dolu veda mesajı: "Bana kızın gibi değil rakibin olarak baktın"

26 Eylül 2024 18:27 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 18:29

Deniz Akkaya, vefat eden babası Muzaffer Akkaya'nın ardından bir veda mesajı yayınladı. Daha önce babasıyla da gerilimli günler yaşayan Akkaya, ölen babası için sitem dolu sözlerle mesaj yayımladı. Babası için "Beni son senelerde çok üzdün" diyen Akkaya baba kız ilişkilerine dair duygularını paylaştı.

Deniz Akkaya​'nın denizcilik sektöründe tanınmış isimlerden olan babası Muzaffer Akkaya vefat etti. Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.'nin genel müdürlüğünü yapan Muzaffer Akkaya'nın ölümü sonrası Deniz Akkaya'dan duygusal bir mesaj geldi. Babasıyla olan kavgalarını, sitemlerini satır aralarına yansıtan Akkaya "Umarım huzur bulursun annemin yanında" diyerek mesajını bitirdi.

"YILDIZIMIZ SENİNLE HİÇ BARIŞMADI"

Akkaya şu sözlerle X hesabından mesaj yayımladı:

"Yakışıklılar yakışıklısı babam, Kalabalık ailesinde bir tek okumayı becerebilmiş , üst düzey bürokrat olmuş, işini hepimizden çok sevmiş olan babam… İşine olan aşkından ismimi Deniz koydun, ablamın ismini kaptanların kılavuzu bir yıldızın ismini koydun. Kendi ailenin en büyüğü, kaptanı, tek starı oldun… Sonra emekli oldun, sen içine kapandıkça kızın Türkiye’de kitleleri etkileyen başarılı bir genç kadına dönüştü… Maalesef o günden beri yıldızımız seninle hiç barışmadı… Sen artık bana kızın gibi değil rakibin olarak bakmaya başladın. Kazandığımız onca başarı bir yana, kız çocukları sadece babadan takdir görmek ister… Seninle son yemeğe gittiğimiz gün, senelerdir gittiğin balıkçıda, sahibinin önce bana selam verip tokalaşması nedeniyle yemek yemeden kalktık… Sevgili babacığım, beni son senelerde çok üzdün…Üzdün, kırdın ama ben kırıldığım yerden ikinci doğumumu yaşıyorum. Bu hayatta baba kız olduk, bir başka hayatta çok isterim adil şartlarda rakip olmayı Sevgisini gösteremeyen ama çok başarılı bir babanın kızı olarak, bundan sonra bayrağı senden devraldığımı ve şu ana kadar yaptıklarımın yapacaklarımın teminatı olarak gösteriyor ve yukarıdan bana bakarken hala rekabetimizin devam ettiğini sana hatırlatmak istiyorum. Nurlar içinde uyu… umarım huzur bulursun annemin yanında…"

BABASINA "ANNEMİ ÖLDÜRDÜN SIRA BANA GELDİ" DEMİŞTİ

Deniz Akkaya geçtiğimiz aylarda kızı A.Ö ile arasında çıkan tartışma sonucunda kızının babası Efe Önbilgin ile arasında velayet kavgası başlamıştı. Akkaya bu süreçte kendi babasının da Önbilgin'in tarafında durarak destek olduğunu öne sürmüş şu sözlerle hedef almıştı: "Senelerce babamın bana uyguladığı şiddet anneme yaptığı yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün sıra bana geldi belli ki…. Buna izin vermeyeceğim."