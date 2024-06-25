Babasını kaybeden Özge Ulusoy'a sevindiren haber! Tutukluluk süresi arttı

25 Haziran 2024 15:01 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:03

Özge Ulusoy babasını 2022 yılında Ankara’nın Çankaya ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Bugün İstinaf Mahkemesi'nde görülen karar sonrası Özge Ulusoy, "Babamın ölümüne sebep olduğu kanıtlandı" dedi.

ÖZGE ULUSOY'U SEVİNDİREN KARAR

Karar sonrası paylaşım yapan Özge Ulusoy, "Canım babamı kaybettiğimizden beri tanıdığım tanımadığım dualarıyla enerjileriyle hep yanımda olan binlerce sevenime çok teşekkür ediyorum. Her duruşmada bana yolladığınız on binlerce mesajdan hepinizin güzel enerjilerini hep hissettim. Sanığın ve yanındakilerin olay olduğu günden itibaren yalanlarıyla babamı suçlayıp adaleti kandırmaya çalışmaları hiçbir sonuç vermedi ve sanığın kazayı önleyebileceğini öngörmesine rağmen suçu işleyip babamın ölümüne sebep olduğu kanıtlandı. “ dedi

ÖZGE ULUSOY, MAHKEME ÖNCESİ İÇİNİ DÖKMÜŞTÜ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü manken Özge Ulusoy, "25 Haziran sabahı İstinaf Mahkemesi'nde duruşmamız var. Babam Haydar Ulusoy'u yaya geçidinde frene dahi basmadan hız sınırının üstündeyken öldürüp bir de suçu üstüne atmaya çalışan sanığın hak ettiği cezayı alması adaletin yerini bulması, babamın huzurla uyuyabilmesi, bizler için dua eder misiniz? 1.5 yıldır adaleti yanıltmaya çalışan bu insanlarla mücadele ediyoruz. Artık çektiğimiz acısının adaletin yerine gelmesiyle bir nebze de olsa hafiflemesini istiyoruz. Babam gitti bir daha dönmeyecek biliyoruz ama adalet hepimize lazım. Onun bu dünyadan gidişinin böyle haksızca olmasına yüreğimiz dayanmaz. Yanımızda olun, ne olur... Duanızı gönderin, duanın gücüne inanıyorum" dedi.